Cela fait longtemps que Twitter a commencé à montrer aux utilisateurs des tweets basés sur des suggestions plutôt que sur l’ordre chronologique, ce qui était fortement critiqué à l’époque. Mais après de nombreuses plaintes, la plate-forme a laissé les utilisateurs choisir s’ils voulaient voir la chronologie chronologique ou basée sur un algorithme sur l’application Twitter par défaut. Malheureusement, la dernière mise à jour de Twitter pour iOS oblige les utilisateurs à voir à nouveau les tweets suggérés par algorithme par défaut.

Cette histoire est soutenue par Mosyle, la seule plate-forme unifiée Apple. Mosyle est la seule solution qui intègre entièrement cinq applications différentes sur une seule plate-forme Apple uniquement, permettant aux entreprises et aux écoles de déployer, gérer et protéger facilement et automatiquement tous leurs appareils Apple. Plus de 35 000 organisations utilisent les solutions Mosyle pour automatiser le déploiement, la gestion et la sécurité de millions d’appareils Apple au quotidien. Demandez un compte GRATUIT aujourd’hui et découvrez comment vous pouvez mettre votre flotte Apple sur pilote automatique à un prix difficile à croire.

Twitter affiche à nouveau les tweets suggérés par défaut

Comme l’ont noté de nombreux utilisateurs (dont moi), l’application Twitter pour iPhone divise désormais la page d’accueil en deux onglets : Pour vous et Suivant. Le premier, qui est maintenant aussi l’onglet principal, affiche les tweets suggérés par l’algorithme. Cela indique que vous ne verrez pas les tweets dans l’ordre dans lequel ils ont été publiés et que vous pourrez également voir les tweets populaires de personnes que vous ne suivez pas.

Si vous souhaitez accéder à la chronologie régulière sur Twitter avec les tweets uniquement des comptes que vous suivez, vous pouvez toujours le faire en accédant à l’onglet Suivi. Cependant, Twitter vous renverra à l’onglet Pour vous chaque fois que vous fermerez l’application. La nouvelle mise en page est extrêmement similaire à celle introduite par Twitter au début de 2022, mais a ensuite été annulée.

Twitter indique que le changement est maintenant déployé pour les utilisateurs iOS, mais on ne sait pas quand (ou si) il sera disponible pour l’application Android, ou si la société reviendra une fois de plus sur sa décision. Il convient de noter que cela n’affecte pas les clients Twitter tiers comme Tweetbot, qui affichent toujours les tweets dans l’ordre chronologique.

Les utilisateurs se plaignent des aperçus d’images recadrées

Mais ce n’est pas la seule chose qui a changé avec la dernière mise à jour de Twitter. Toujours sur iOS, les utilisateurs se plaignent une fois de plus que l’application recadre les aperçus d’images. En 2021, la plate-forme a annoncé qu’elle ne recadrerait plus les aperçus d’images dans son application, afin que les utilisateurs puissent voir l’image complète directement à partir de la chronologie.

Nous ne savons pas avec certitude ce qui a conduit Twitter à rétablir l’ancien aperçu de l’image, mais certains utilisateurs ont demandé au propriétaire de Twitter, Elon Musk, de reconsidérer ce changement et il a répondu « Je n’aime pas ça non plus. »

Que pensez-vous des dernières mises à jour de Twitter ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :