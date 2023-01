C’est officiel : le MWC 2023 va vivre la présentation internationale du Xiaomi 13 (et avec une surprise ?)

Le débarquement en Europe et en Amérique du très attendu Xiaomi 13 avec ses appareils photo Leica est imminent.



Image promotionnelle du Xiaomi 13 Pro avec son écosystème d’accessoires.

Nous avons déjà rencontré le nouveau Xiaomi 13 avant la fin de 2022 lors de sa présentation en Chine, bien que la vérité soit que son objectif et sa tâche principaux seront de commander la famille du géant Haidian au moins pendant la première moitié de ce 2023 que nous avons vient de se terminer.

En tout cas, le constructeur dirigé par Lei Jun n’avait pas encore daté le lancement international de sa nouvelle famille phare, ce qui, selon les confrères de 91mobiles et selon le save the date envoyé par Xiaomi lui-même à la presse, aura lieu le le 27 février prochain lors du Mobile World Congress 2023 à Barcelone.

Nouveaux Xiaomi 13 et 13 Pro : appareils photo LEICA, design renouvelé et plus de puissance que jamais

Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés aux smartphones les plus ambitieux de l’histoire de Xiaomi, les plus performants également, axés sur le secteur le plus premium avec un matériel de très haut niveau et ses appareils photo Leica pour maîtriser la photographie mobile.

Par conséquent, tous les détails du lancement hors de Chine des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro arriveront à Barcelone, bien que puisque l’image teaser parle de « quelque chose de nouveau » impliqué dans cette présentation, tout le monde a déjà regardé vers le gigantesque Xiaomi 13S Ultra, le plus abouti du catalogue Haidian et qui n’était pas attendu avant l’été.

Il est désormais officiel que nous rencontrerons les Xiaomi 13 et 13 Pro à Barcelone lors du MWC 2023 lors de son lancement international, bien que de nombreuses sources prévoient également le bestial Xiaomi 13S Ultra pour le salon GSMA.

Évidemment, ce n’est qu’une conjecture, car il n’y a pas eu trop de fuites de qualité du Xiaomi 13S Ultra qui anticipent sa présentation, il faudra donc attendre fin février pour que la marguerite du mobile le plus bestial du constructeur chinois à succès s’estompe. .

Quant aux Xiaomi 13 et 13 Pro, c’est tout ce qu’ils vont vous offrir, même si pour l’instant nous ne pouvons pas vous parler des dates de livraison ou des prix pour la France ou l’Amérique latine :