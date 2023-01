Samsung Galaxy S23 : date de sortie, fonctionnalités, modèles et toutes les informations connues

Les nouveaux Samsung Galaxy S23 seront présentés prochainement, et c’est tout ce que l’on sait déjà à leur sujet.

Les nouveaux Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra

Le moment de l’année est revenu lorsque les principaux fabricants de smartphones annoncent leurs gros paris pour la nouvelle année. Une fois de plus, Samsung sera l’un des premiers à montrer au monde une nouvelle génération de la série Galaxy S, correspondant cette année à la famille Samsung Galaxy S23.

Les nouveaux smartphones phares de la société ont déjà une date de présentation, et bon nombre de ses fonctionnalités ont été révélées par des fuites et des rumeurs de toutes sortes.

Pour cette raison, nous avons voulu passer en revue tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur le nouveau Samsung Galaxy S23, ainsi qu’ajouter les détails qui seront découverts à partir de maintenant et le jour de sa présentation.

Date de sortie des Samsung Galaxy S23 : quand seront-ils présentés ?

Samsung a déjà confirmé que l’événement Galaxy Unpacked 2023 où les nouveaux smartphones phares de la société sud-coréenne seront présentés.

L’événement aura lieu le 1er février à 19h00, heure espagnole, et pourra être suivi en direct sur le site officiel de l’entreprise.

Voir le Galaxy Unpacked 2023 en direct

Combien y aura-t-il de modèles de Galaxy S23 ?

Une année de plus, la série Galaxy S sera composée d’un total de trois modèles, de tailles différentes et avec quelques changements en termes de design et de fonctionnalités.

Le plus petit modèle sera le Samsung Galaxy S23. Il y aura également un modèle intermédiaire, le Samsung Galaxy S23+. Enfin, le modèle le plus grand et le plus cher sera le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23

Au fil des semaines, de plus en plus d’informations sur la série Galaxy S23 ont été révélées, et aujourd’hui nous connaissons déjà de nombreuses fonctionnalités des trois nouveaux smartphones Samsung.

Design et écrans

On s’attend à ce que le Galaxy S23 conserve un design très similaire à celui de la génération précédente, et que les changements esthétiques soient particulièrement subtils.

La principale différence entre les trois modèles qui composeront la série sera la taille. Le Samsung Galaxy S23 aura un écran de 6,1 pouces et des dimensions de 146,3 millimètres de haut pour 70,8 millimètres de large et 7,6 millimètres d’épaisseur.

De son côté, le Samsung Galaxy S23+ équipera un écran de 6,6 pouces et ses dimensions seront de 157,7 millimètres de haut pour 76,1 millimètres de large et 7,6 millimètres d’épaisseur.

Enfin, le Galaxy S23 Ultra sera un géant avec un écran de 6,8 pouces qui mène à des dimensions de 163,4 millimètres de haut, 78,1 millimètres de large et 8,8 millimètres d’épaisseur.

Sur le plan esthétique, l’aluminium sera à nouveau le matériau choisi pour construire le châssis des trois téléphones, et leurs parties avant seront recouvertes de la dernière génération de Gorilla Glass Victus. Le dos sera en verre avec une finition mate dans les trois modèles, et il sera également protégé contre les rayures et les chocs.

Samsung devrait introduire de nouvelles couleurs aux côtés de sa série Galaxy S23. Les modèles S23 et S23+ arriveront dans de nouvelles couleurs vert, rose et noir, et une nouvelle couleur or leur sera ajoutée dans la version « Ultra ».

Quant à leurs écrans, nous sommes convaincus que nous pouvons voir des améliorations dans la technologie Super AMOLED 2X. Tous les modèles auront des panneaux LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 hertz, bien que seule la version Ultra aura une résolution Quad HD+. Les Galaxy S23 et S23 Plus se contentent du Full HD+.

En ce sens, en plus, les courbes cesseront d’être protagonistes puisque les deux modèles « de base » équiperont des écrans plats, et le Galaxy S23 Ultra réduira l’angle de ses courbes latérales par rapport à la génération précédente.

Les autres détails ne manqueront pas comme la protection IP68 qui garantira sa résistance à l’eau et à la poussière, le trou centré sur l’écran dans les trois modèles ou le module de caméra arrière avec chacun des capteurs séparés indépendamment. De plus, le stylet intelligent S Pen ne manquera pas, intégré au Galxy S23 Ultra.

processeur et mémoire

2023 sera l’année de Qualcomm dans la Galaxy. Nous savons depuis un certain temps que Samsung prévoit d’utiliser des processeurs Qualcomm Snapdragon dans tous les modèles de la famille Galaxy S23, et nous avons récemment appris de nouveaux détails sur son cerveau.

On sait que les trois appareils monteront une version modifiée du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le dernier processeur phare de la société californienne. Les modifications consisteraient en une augmentation de la fréquence d’horloge des cœurs hautes performances, ainsi que de la fréquence du GPU.

D’autres détails récemment révélés sont la disparition du modèle de stockage de 128 Go dans les trois modèles, de sorte que la série Galaxy S23 démarrera à partir de 256 Go de stockage quel que soit le modèle choisi.

En ce sens, les Galaxy S23 et S23+ peuvent être achetés dans des variantes de 8 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage, et le Galaxy S23 Ultra arrivera avec 8 ou 12 Go de RAM, et 256, 512 Go ou jusqu’à 1 To. stockage interne.

Logiciel

Les trois modèles de la famille Galaxy S23 seront les premiers téléphones Samsung à lancer One UI 5.1, une nouvelle version de la couche de personnalisation de l’entreprise basée sur Android 13. Cependant, on ne sait toujours pas quels changements il introduira dans cette version.

appareils photo

Le système photographique du Samsung Galaxy S23 subirait quelques changements importants par rapport à la génération précédente. Le plus frappant serait le passage à une résolution de 200 mégapixels dans le Galaxy S23 Ultra.

De leur côté, les Galaxy S23 et Galaxy S23+ intégreront un appareil photo amélioré de 50 mégapixels par rapport à la génération précédente.

Prix ​​du Samsung Galaxy S23 : combien vont-ils coûter ?

Nous avons atteint la fin et il est temps de parler du prix des Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Les derniers indices suggèrent que Samsung pourrait légèrement augmenter le prix de ses nouveaux téléphones phares, du moins sur le marché de son pays d’origine, la Corée du Sud.

Il n’y a pas de données pour les autres régions du monde. Dans tous les cas, on peut s’attendre à des prix similaires à ceux de la génération précédente, bien qu’un peu plus élevés compte tenu de l’augmentation du stockage dans les versions de base et de l’augmentation des coûts de production, ainsi que d’autres facteurs. Voici les chiffres les plus probables pour chacun des modèles :

Samsung Galaxy S23 : à partir de 859-959 euros

Samsung Galaxy S23+ : à partir de 1059-1159 euros

Samsung Galaxy S23 Ultra : à partir de 1259-1359 euros

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.