4 nouveautés que l’on espère voir au MWC 2023, le salon du téléphone le plus important de l’année

Le MWC 2023 approche à grands pas, et nous savons déjà quelles sont les principales nouveautés auxquelles nous allons assister.

Le MWC 2023 à Barcelone sera le théâtre de la présentation des principaux smartphones de cette année

L’événement de téléphonie mobile le plus important de 2023 approche à grands pas. Le Mobile World Congress 2023 à Barcelone se tiendra fin février, et peu à peu de plus en plus de fabricants annoncent leur présence au salon, où ils prévoient de présenter leurs grands paris pour cette année.

Des marques telles que Xiaomi, realme ou Sony feront partie des entreprises qui participeront à l’événement, et qui annonceront des nouvelles pertinentes sous la forme de nouveaux smartphones, tablettes ou wearables.

Petit à petit, nous apprenons de plus en plus de détails sur les nouveaux produits que nous pourrons découvrir lors du MWC 2023, et pour cette raison, nous avons voulu passer en revue les nouveautés les plus attendues du salon.

Xiaomi 13, 13 Pro et… 13 Ultra ?

Xiaomi a été l’une des premières marques à confirmer sa présence au MWC 2023 à Barcelone. Pendant encore une année, l’entreprise en profitera pour montrer au monde ses derniers développements technologiques au salon de Barcelone.

Cette année, en plus, son événement s’annonce inoubliable, puisque tout semble indiquer que la marque présentera la version globale de ses Xiaomi 13 et 13 Pro lors du salon, ainsi qu’un troisième modèle avec le patronyme « Ultra », en charge de succéder au Xiaomi 12S.Ultra.

Realme GT Neo 5

Realme est une autre entreprise qui a également annoncé une partie de ses plans pour le MWC 2023. La société a confirmé que le realme GT Neo 5 arrivera en Chine le premier février et fera ses débuts sur le marché mondial plus tard.

Par conséquent, connaissant les antécédents de l’entreprise, il semble très probable que la GT Neo 5 soit son plat principal pour le prochain MWC à Barcelone.

Cet appareil se démarquera pour avoir le système de charge rapide le plus rapide vu dans un mobile à ce jour, capable d’atteindre 240 W de puissance. Il intégrera également un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et un appareil photo principal Sony IMX890 de 50 mégapixels.

OnePlus 11 et Buds Pro 2

Après sa présentation en Chine, OnePlus lancera la version mondiale de ses nouveaux appareils phares, les OnePlus 11 et OnePlus Buds Pro 2, en février.

Les deux produits arriveront sur le marché mondial tout au long du mois de février et seront très probablement présents au MWC 2023 à Barcelone afin que les participants puissent regarder de plus près les nouveautés du catalogue OnePlus.

Nouveau Sony Xpéria

Un autre qui ne manque généralement pas son rendez-vous au MWC 2023 est Sony. Au moment de publier cet article, la firme japonaise n’a pas révélé ses plans concernant le salon, mais il est très probable que l’entreprise prépare de nouveaux produits dans la série Xperia, y compris un nouvel opus de ses Xperia 1 et Xperia 5.

C’est, pour le moment, ce que l’on s’attend à voir au Mobile World Congress 2023 de la part de certaines des principales compagnies de téléphonie du moment. Au fil des semaines et à mesure que les dates du MWC 2023 approchent, de plus en plus de marques annonceront leur intention de lancer de nouveaux produits pendant le salon.

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom MWC 2023 Date de fin 2023-03-02 Site Web https://www.mwcbarcelona.com/ Date de début 2023-02-27