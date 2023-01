IBM était l’entreprise avec le plus de brevets depuis 29 ans, mais elle a été dépassée par Samsung

Samsung dépasse pour la première fois IBM en nombre de brevets déposés aux Etats-Unis : 8 517 licences sont à mettre en cause.

Recréations d’un ancien brevet avec divers vêtements IBM pliables.

Autrefois l’une des entreprises les plus notoires de l’industrie de l’électronique grand public, la vérité est qu’aujourd’hui IBM n’est pas l’une des entreprises les plus présentes en termes d’appareils physiques, et ce malgré le fait qu’elle fonctionnait depuis 29 ans. l’innovation et l’avancement dans l’industrie avec plus de brevets que quiconque devant les autorités nord-américaines.

Ce fut un privilège et non moins une médaille que les dirigeants d’IBM ont cependant perdu face à Samsung en 2022, comme nous l’ont dit les confrères de PhoneArena, puisque c’est le géant sud-coréen qui a reçu le plus de brevets de l’USPTO l’an dernier et pas mal différence.

Sans surprise, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a accordé à Samsung l’enregistrement de 8 513 brevets, laissant IBM deuxième pour la première fois en 29 ans avec seulement 4 743 brevets et une baisse de 44 % par rapport aux 8 682 reçus en 2021.

OPPO montre la voie à Samsung : voici comment sont fabriqués les téléphones pliables

Le troisième en lice est une vieille connaissance de l’industrie mobile comme LG, qui, bien qu’elle ait préféré abandonner le marché des smartphones en raison de sa faible rentabilité, maintient sa feuille de route en matière d’innovation avec 4 580 brevets déposés aux États-Unis en 2022, augmentant a 5% de votre bagage annuel.

L’USPTO affirme que ces brevets « sont accordés pour l’invention d’un procédé, d’une machine, d’une fabrication ou d’une composition de matière nouveaux et utiles, ou une amélioration nouvelle et utile d’un existant », donc sans aucun doute le travail de Samsung dans toutes les niches Le marché semble être bien reconnu en termes de nombre d’inscriptions au registre de la propriété intellectuelle.

Ces brevets servent évidemment à protéger le développement de nouveaux produits et à empêcher d’autres de fabriquer, d’utiliser ou de vendre nos inventions, bien qu’en réalité ils finissent par servir de base légale pour vendre des licences et obtenir des rendements économiques.

C’est précisément ce qu’IBM fait de mieux ces jours-ci, car l’entreprise basée à Armonk, à New York, a généré plus de 27 milliards de dollars en licenciant sa propriété intellectuelle et ses brevets entre 1996 et 2022.

Ils disent d’IBM, le vice-président et directeur de la division de recherche (IBM Research), l’Français Darío Gil, qu’à partir de 2020, il a été décidé de modifier considérablement la stratégie, et que cela a beaucoup à voir avec la défaite de Samsung :

Nous avons décidé de ne plus rechercher le leadership numérique en matière de brevets, mais de continuer à être un moteur de la propriété intellectuelle grâce à l’un des portefeuilles de technologies prioritaires les plus solides au monde.

L’idée semble être de mieux concentrer leurs travaux et les brevets qui sont déposés pour en tirer le meilleur parti, en particulier dans les domaines et technologies les plus modernes et les plus évolutifs tels que l’IA, le cloud computing hybride, la cybersécurité ou l’informatique quantique, parmi autres.

De son côté, Samsung poursuit son évolution habituelle, dépassant déjà depuis 2017 les 8 000 brevets déposés annuellement dans différents domaines.

Et maintenant pour compléter, il faut parler de Toyota Jidosha KK en quatrième position après LG avec 3 065 brevets (11 % de plus qu’en 2021) et Canon KK en cinquième position avec 3 046 brevets et une baisse de 10 % en termes d’entrées de revenus. pour l’année précédente.