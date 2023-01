Testé : la forme rencontre la fonction avec la batterie portable transparente 130W STORM2 Slim de Shargeek

Au cours des derniers mois, j’ai commencé à jeter un œil à la technologie de charge transparente alors que la tendance reprend depuis le début des années 2000. En haut de la liste des accessoires qui incarnent ces éléments de conception nostalgiques se trouve l’une des dernières versions de Shargeek, avec sa batterie portable Shargeek STORM2 Slim. Offrant plus qu’un simple design élégant et transparent, le chargeur portable est également équipé d’une sortie accrocheuse de 130 W pour charger tout l’équipement de votre configuration Apple loin de chez vous.

Pratique avec la batterie portable Shargeek STORM2 Slim

Prenant d’assaut TikTok, Twitter et vraiment le reste d’Internet, Shargeek a été l’un des premiers fabricants d’accessoires modernes à s’être vraiment penché sur la tendance transparente. Sa batterie portable STORM2 Slim récemment publiée était en première ligne, offrant une technologie tout droit sortie du début des années 2000. Au moins dans le département des looks, c’est-à-dire.

Du côté des fonctionnalités réelles de l’équation, Shargeek se concentre sur les dernières normes qui font du STORM2 Slim une offre à l’épreuve du temps. Tout est centré sur la batterie interne de 20 000 mAh, qui est complétée par une sortie de charge USB-C de 130 W. Il y a un écran couleur miniature sur le côté qui peut afficher tous les taux de consommation d’énergie actuels et d’autres statistiques sur la batterie portable pour ajouter un peu d’éclat au boîtier transparent. Mais si ce choc de la technologie rétro et moderne en vaut la peine 199 $ le prix est la question dans laquelle nous plongeons ci-dessous.

Voici un aperçu de la fiche technique :

La batterie portable Shargeek STORM2 Slim 100w continue la conception transparente en s’affichant de l’intérieur.

Le système de gestion de l’alimentation à l’écran du chargeur de téléphone portable visualise la durée de vie de la batterie, la distribution de sortie, la température de fonctionnement, la température de la batterie, les heures de fonctionnement, les ports de travail, etc.

La batterie portable portable est dotée d’un port USB C PD 100 W, qui permet des fonctions de charge rapide.

Je teste le Shargeek STORM2 Slim depuis environ un mois, l’utilisant comme batterie portable principale dans mon transport quotidien depuis juste avant la fin de l’année. Il m’a accompagné lors de voyages à travers le pays jusqu’à Las Vegas, a fait son chemin dans et hors des clubs pour sauver la journée à d’innombrables reprises, et bien sûr, traîne pour des ravitaillements plus occasionnels dans la vie de tous les jours.

Mais je m’avance. Dès la sortie de la boîte, la batterie portable a le genre de construction lourde que vous attendez d’une batterie. Le boîtier externe a une sensation lisse qui, honnêtement, n’a rien de spécial en dehors d’être transparent, mais il a une construction robuste qui n’a pas beaucoup de souplesse ou de flexibilité. Au fil du temps, certaines rayures sont apparues à l’extérieur, mais les imperfections ne soustraient guère l’apparence, la sensation et la fonctionnalité générales du Shargeek STORM2 Slim.

En ce qui concerne ce dernier point, j’ai été incroyablement satisfait de la polyvalence de la batterie portable. Sa sortie USB-C de 130 W fait vraiment des merveilles en tant que solution polyvalente, intervenant pour tout gérer, des recharges d’iPhone au réapprovisionnement de mon MacBook Pro 14 pouces en un clin d’œil. Le 20000 mAh s’est avéré être un point idéal pour être suffisamment de jus pour réellement mettre un frein à la charge de gros appareils comme le MacBook susmentionné, mais n’est pas non plus encombrant. Je peux facilement le mettre dans mon sac à main, sans parler d’un sac à dos, ce qui rend toute la technologie de charge encore plus utile car elle peut être sur moi à tout moment.

Avec un PDSF de 199 $, vous payez certainement un peu plus pour l’esthétique que pour l’ensemble de fonctionnalités. Quand il sera mis en vente, comme vous le constaterez en ce moment, c’est cependant une autre histoire. C’est facilement l’une des batteries portables les plus belles du marché, avec le design Shargeek STORM2 Slim qui offre vraiment ce petit plus pour se démarquer. J’ai reçu plus de compliments à ce sujet que n’importe quel autre équipement de mon quotidien, et pas seulement pour avoir sauvé la situation avec un peu plus de puissance. Ensuite, lorsque vous ajoutez son ensemble de fonctionnalités, il s’agit d’une version qui équilibre parfaitement la forme et la fonction.

