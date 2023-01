Cette appli Google a déjà été téléchargée un milliard de fois

Google One est la dernière application à rejoindre le top des applications les plus téléchargées sur Google Play, après avoir atteint 1 milliard d’installations.

L’application Google One sur un smartphone Android

Une autre application de Google vient de franchir la barrière du milliard d’installations via le Play Store, rejoignant ainsi la liste des applications les plus téléchargées de l’histoire.

Dans ce cas, nous parlons de Google One, l’application qui vous permet de gérer le stockage en nuage et d’accéder à des services supplémentaires pour tous ceux qui ont un compte Google.

Google One rejoint le top des applications les plus téléchargées de Google

À ses débuts, Google One proposait uniquement l’accès à différentes modalités d’abonnement Google Drive pour permettre l’achat de stockage cloud sur la plateforme Google via un paiement mensuel.

Cependant, au fil du temps, de nouvelles fonctions ont été ajoutées, et c’est aujourd’hui un outil presque indispensable pour quiconque possède un compte Google, car il offre des fonctions telles que l’aide du service technique de Google ou la possibilité de créer et de gérer des copies de sauvegarde complètes de nos appareils Android afin de ne perdre aucune donnée lors du changement de téléphone portable. De plus, Google One offre de temps en temps des avantages exclusifs aux abonnés, allant de nouvelles options dans Google Photos à des cadeaux tels que des haut-parleurs Google Home Mini.

L’arrivée de plus en plus de fonctions a entraîné la croissance de l’application ces dernières années, jusqu’à ce qu’elle dépasse les 1 000 millions de téléchargements via Google Play. Il est également nécessaire de mentionner que Google One ne fait pas partie des applications préinstallées sur les appareils Pixel et le reste des appareils Android, ce qui rend l’exploit encore plus intéressant.

Ce « top » comprend déjà d’autres applications telles que Google Docs, l’application Translator ou Google Lens. La grande majorité des applications avec plus d’un milliard de téléchargements sur Google Play ont été développées par Google, à l’exception de quelques-unes détenues par Meta. Jusqu’à il y a un peu plus de trois ans, seules 25 applications avaient réussi à franchir la barrière des 1 000 millions d’installations.

Télécharger sur Google Play | Google One