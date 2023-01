Le plan de Google pour apporter de nouvelles fonctionnalités Android aux téléphones avec d’anciennes versions

Grâce au SDK d’extension, Google est en mesure d’apporter de nouvelles fonctionnalités Android aux anciennes versions du système.

Android 11 et Android 12 ne sont plus les versions les plus récentes du système, mais ils reçoivent toujours des nouvelles

Au cours des dernières années, Google a lancé différentes initiatives visant à réduire la fragmentation présente dans Android et à offrir aux utilisateurs de nouvelles façons de profiter des dernières actualités Android, même s’ils ne disposent pas de la version la plus récente du système d’exploitation. .

Des projets comme Treble ou Mainline ont permis de faire de grands progrès à cet égard, mais ce n’est toujours pas suffisant.

Pour cette raison, l’entreprise continue de travailler sur de nouveaux outils qui leur permettent d’étendre la disponibilité des fonctionnalités Android à un plus grand nombre d’appareils, quelle que soit la version du système qu’ils exécutent. L’une des dernières initiatives présentées dans ce domaine est l’extension du SDK Android.

Nouvelles fonctionnalités Android dans les anciennes versions grâce à l’extension SDK

Les premières avancées à cet égard ont été réalisées grâce au projet Mainline. Ce projet permet à Google de mettre à jour les composants essentiels du système d’exploitation via les services Google Play, et donc sans que le fabricant de l’appareil ait besoin d’envoyer une mise à jour du firmware. De cette façon, l’arrivée des nouvelles est considérablement accélérée.

Désormais, l’arrivée d’un nouveau module système évolutif de cette manière, appelé Extension SDK, a été annoncée.

Ce module offre la possibilité de reprendre certaines fonctions présentes dans la dernière version d’Android aux précédentes livraisons du système. Le premier exemple est la nouvelle API Photo Picker qui active le sélecteur d’images et de vidéos dans les applications. Ce sélecteur est plus respectueux de la vie privée et a un design plus épuré.

Grâce au SDK d’extension, les développeurs peuvent implémenter cette API dans leurs applications, et bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité native d’Android 13, les utilisateurs d’appareils avec Android 11 et les versions supérieures pourront en profiter. À ce jour, nous avons déjà vu certaines applications qui adoptent le nouveau lanceur multimédia, comme le client de messagerie Spark Mail dans sa dernière version.

Pour les développeurs, l’utilisation de l’extension SDK sera facultative, mais recommandée, car elle apportera de nouvelles fonctions système aux utilisateurs d’appareils qui, par décision de leurs fabricants, n’ont pas mis à jour vers la version la plus récente du système.