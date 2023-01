Ce milieu de gamme Xiaomi populaire est mis à jour vers Android 13 et MIUI 14 en Europe

Xiaomi a commencé à mettre à jour l’un de ses derniers smartphones de milieu de gamme vers Android 13 avec MIUI 14.

La version globale du Xiaomi 12 Lite a déjà Android 13 disponible avec MIUI 14

Le Xiaomi 12 Lite est l’un des premiers téléphones milieu de gamme de la société pékinoise à recevoir la mise à jour tant attendue d’Android 13 avec MIUI 14, la dernière version du logiciel Xiaomi.

Comme indiqué via la chaîne MIUIes, Xiaomi a publié aujourd’hui la mise à jour globale du Xiaomi 12 Lite, qui apporte les nouvelles de la dernière version de MIUI sur le territoire européen.

La mise à jour, pour le moment, est disponible via le programme Xiaomi Mi Pilot, de sorte que seuls les utilisateurs adhérents pourront installer la nouvelle version sur leurs appareils. Cependant, Xiaomi devrait publier la mise à jour via OTA dans le reste du monde au fil des jours.

Xiaomi met à jour le modèle le moins cher de la série Xiaomi 12 vers Android 13

Comme nous l’avons appris, la mise à jour est destinée aux modèles avec le logiciel EEA. C’est-à-dire: les modèles avec une ROM MIUI européenne, comme ceux vendus en France.

Il est basé sur Android 13 et MIUI 14, et bien que sa liste de modifications officielle ne mentionne que des améliorations de performances et de stabilité, et une réduction du décalage du système, il introduit de nombreux autres changements qui seront visibles à l’œil nu dès son installation. la mise à jour.

Mettez à jour votre Xiaomi vers Android 13 et MIUI 14 : liste complète des modèles et comment le faire

Via le portail MIUIes, il est possible de télécharger le package de mise à jour pour procéder à son installation manuelle via la récupération, au cas où il ne serait pas possible de s’inscrire au programme Mi Pilot pour une raison quelconque. Si vous préférez attendre, suivez simplement les étapes de notre guide pour mettre à jour un mobile Xiaomi vers la dernière version de MIUI une fois l’OTA disponible.

Actuellement, seuls les modèles de la série Xiaomi 12 et le POCO X4 GT ont des versions MIUI basées sur Android 13. A partir d’aujourd’hui, le Xiaomi 12 Lite est ajouté, qui devient également le mobile Xiaomi le moins cher pour recevoir MIUI 14 en Europe.