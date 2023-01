La meilleure application pour regarder la télévision sur Android est de retour : téléchargez maintenant la nouvelle version de TDTChannels

TDTChannels est de retour : l’application pour regarder la TNT et écouter la radio depuis son mobile est de retour et c’est mieux que jamais.

La nouvelle version de TDTChannels, avec une interface identique à celle de l’édition originale

L’année 2022 s’est terminée sur une mauvaise nouvelle pour tous ces utilisateurs qui utilisent leur téléphone portable ou leur tablette pour regarder la télévision : TDTChannels, considérée comme l’une des meilleures applications TNT pour Android, a cessé de fonctionner du jour au lendemain, sans que son créateur n’explique les raisons pour lesquelles il avait décidé de suspendre temporairement le développement du projet. On a appris plus tard que la National Professional Soccer League avait réussi à fermer le groupe et la chaîne TDTChannels Telegram, de la même manière qu’en 2019, elle avait réussi à supprimer l’application du Google Play Store, alléguant une violation présumée du DCMA.

Heureusement, il a été annoncé peu de temps après que TDTChannels serait de retour, et janvier 2023 a été confirmé comme étant le mois de retour de l’application. Maintenant, TDTChannels est de retour et vous pouvez l’utiliser à nouveau pour regarder la télévision ou écouter la radio depuis n’importe quel appareil.

TDTChannels revient avec une nouvelle application disponible sur le Google Play Store

La nouvelle version de TDTChannels disponible depuis ce mois de janvier est quelque peu différente de l’originale. Malgré une interface et des fonctionnalités identiques, l’application ne contient aucune chaîne de télévision ou station de radio. Au lieu de cela, ce sera l’utilisateur qui devra incorporer des listes légales et certifiées permettant la visualisation des chaînes.

En ce sens, le référentiel GitHub du projet comprend les listes officielles TDTChannels qui peuvent être ajoutées à l’application pour accéder à la plupart des chaînes de télévision disponibles en France. Idem pour les radios.

Avec ce changement d’orientation, TDTChannels est devenu un « lecteur » de listes que les développeurs d’applications eux-mêmes proposent, et qui peuvent même être utilisées dans d’autres lecteurs compatibles populaires.

De plus, TDTChannels n’est pas seulement revenu via son APK, mais dispose désormais également d’une version de l’application publiée sur Google Play et disponible en téléchargement gratuit et officiellement sur Android.

En dehors de cela, il est également possible de regarder les chaînes de télévision en ligne via le navigateur ou de télécharger l’application TDTChannels sur les appareils iOS. L’application est également compatible avec les appareils Android TV, Fire TV et Chromecast.

Télécharger sur Google Play | Canaux TDT