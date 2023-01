Instagram claque la porte sur l’un de ses projets les plus ambitieux et concentre son tir sur la concurrence avec TikTok

Instagram est sur le point de changer complètement : l’accès direct à

L’interface de l’application Instagram a beaucoup changé au fil des ans

Meta a annoncé aujourd’hui ses nouveaux plans de restructuration d’Instagram, avec des nouvelles importantes qui arriveront à partir de février de cette année. Avec les modifications qui seront apportées, il est prévu de remettre l’accent sur la création de contenu, en éliminant complètement l’un des ajouts récents à la barre de navigation de l’application.

Ainsi, l’onglet « Shopping » situé à droite du symbole « + » dans la barre des tâches inférieure d’Instagram disparaîtra pour laisser place à la section Reels. Et ce qui est encore mieux : le bouton pour publier de nouveaux contenus reviendra dans la partie centrale. D’où il n’aurait jamais dû être retiré.

Instagram changera complètement à partir de février

Une bonne partie de la base d’utilisateurs d’Instagram n’était pas entièrement satisfaite des changements apportés à la navigation du réseau social ces dernières années, notamment la suppression du bouton de publication de nouveaux contenus afin de positionner la rubrique Accès direct aux produits et achats. dans la barre inférieure.

Ce changement a eu lieu en 2020, lorsque l’onglet achats a remplacé l’onglet « Activité ». Más tarde, se realizaron otras modificaciones, como la reorganización de la navegación, que modificó la posición del botón para publicar contenido, pasando de estar en la parte central de la barra inferior, a ubicarse en una posición no tan accesible, en la esquina superior droite.

Comme prévu, l’accueil n’a pas été entièrement positif : de nombreux utilisateurs ont critiqué le fait qu’Instagram semblait changer ses priorités et ont choisi de passer à TikTok. C’est peut-être la raison principale pour laquelle l’entreprise a décidé de faire un virage à 180 degrés et de supprimer complètement l’accès à la section d’achat, ou d’apporter d’autres modifications telles que donner aux utilisateurs la possibilité de réactiver le flux chronologique pour « échapper » à la commande prédéfinie. par les algorithmes de la plateforme.

Ainsi, à partir de février prochain, l’interface d’Instagram va changer, et même s’il sera toujours possible d’accéder à une section où l’on pourra découvrir et acheter des produits, la couverture de l’application mettra à nouveau le contenu devant le regard de l’utilisateur.