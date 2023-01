Les exportations d’iPhones fabriqués en Inde atteindront 3 milliards de dollars, alors qu’Apple réduit lentement sa dépendance à l’égard de la Chine

De nos jours, les iPhones fabriqués en Inde ne sont pas seulement vendus dans le pays, ils contribuent également à compléter les iPhones fabriqués en Chine pour les ventes mondiales d’Apple. Les dernières données suggèrent que la valeur des exportations d’iPhones fabriqués en Inde atteindra 3 milliards de dollars au cours de l’exercice en cours d’Apple.

Ce chiffre représente un mélange de bonnes et de mauvaises nouvelles pour la société de Cupertino…

Tant mieux, car il a plus que doublé en un an ; mauvais, car c’est encore une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux téléphones fabriqués en Chine.

Fond

Nous mettons en garde depuis de nombreuses années sur la nécessité et la difficulté de réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine, mais la pandémie a rendu encore plus clairs les risques que l’entreprise ait la plupart de ses œufs de fabrication dans le même panier. On estime que les récentes perturbations liées au COVID-19 dans la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde ont coûté à l’entreprise un milliard de dollars par semaine.

L’Inde s’est désormais imposée comme le deuxième plus grand centre de production d’iPhone d’Apple. Les tout premiers iPhones fabriqués en Inde étaient limités à un seul modèle – le SE d’origine – et n’étaient destinés à la vente qu’à l’intérieur du pays.

iPhone fabriqués en Inde

Depuis lors, Apple a commandé un nombre croissant de modèles auprès de ses partenaires d’assemblage d’iPhone en Inde et a augmenté les volumes au point de pouvoir exporter une partie de la production pour la vendre à l’extérieur du pays.

Apple espérait franchir une étape cruciale l’année dernière, l’assemblage de l’iPhone 14 commençant simultanément en Chine et en Inde. Au final, cela n’a pas tout à fait réussi, mais la production de l’iPhone 14 en Inde a démarré en septembre. Une production simultanée est attendue pour la gamme iPhone 15 de cette année.

Bloomberg rapporte que les exportations d’iPhones fabriqués en Inde ont doublé entre avril et décembre de l’année dernière.

Apple a exporté plus de 2,5 milliards de dollars d’iPhones depuis l’Inde d’avril à décembre, soit près du double du total de l’exercice précédent, ce qui montre à quel point le géant américain de la technologie accélère sa transition depuis la Chine alors que les tensions géopolitiques augmentent. Foxconn Technology Group et Wistron Corp. ont chacun expédié pour plus d’un milliard de dollars d’appareils phares d’Apple à l’étranger au cours des neuf premiers mois de l’exercice se terminant en mars 2023, ont déclaré des personnes proches du dossier. Pegatron Corp., un autre important fabricant sous contrat pour Apple, est sur la bonne voie pour déplacer environ 500 millions de dollars de gadgets à l’étranger d’ici la fin janvier, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés, révélant des informations privées.

Cela comprend plus de 3 millions d’appareils, un nombre impressionnant en soi, mais qui ne représente qu’une petite fraction des 230 millions d’appareils fabriqués en Chine au cours de la même période.

Les Apple Stores devraient bientôt ouvrir

Apple tente également depuis huit ans d’ouvrir des magasins de détail en Inde. Le défi a été les exigences du gouvernement indien clairement établies en pensant à Apple et Samsung : si vous vouliez ouvrir un magasin vendant des produits monomarques, vous deviez à l’origine fabriquer 30 % des produits en Inde.

Cette exigence a finalement été quelque peu assouplie, car Apple a renforcé sa fabrication dans le pays, et il a été rapporté hier que le fabricant d’iPhone avait enfin commencé à recruter du personnel pour ses premiers magasins.

Photo : Yash Bhardwaj/Unsplash

