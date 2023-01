Les 21 nouveaux emojis qui arriveront très bientôt sur votre Android

Android 13 QPR2 Beta 2 introduit de nouveaux emojis qui atteindront progressivement tous les appareils Android.

Certains des nouveaux emojis que vous trouverez après la mise à jour vers la dernière version d’Android

La nouvelle version bêta d’Android, disponible à partir d’aujourd’hui pour les appareils de la série Google Pixel, introduit plusieurs changements importants qui s’étendront progressivement aux appareils Android d’autres fabricants. L’un d’eux est la prise en charge d’Emoji 15.0, la collection d’emoji incluse dans la norme Unicode 15.0.

Grâce à cela, nous avons pu voir les vingt et un nouveaux emojis qui, à ce jour, sont disponibles sur les appareils Pixel mis à jour avec la dernière version du système, et qui atteindront petit à petit un nombre croissant d’appareils d’autres marques.

Pain d’épice, orignal, âne, cœur bleu et plus de nouveaux emojis arrivent sur Android

Comme je l’évoquais au début, les vingt et un nouveaux emojis font partie du pack Emoji 15.0, dont la compatibilité est aujourd’hui exclusive à Android 13 QPR2 Beta 2. Cependant, il devrait bientôt toucher un plus grand nombre de plateformes et d’applications. La liste complète des emojis que cette collection comprend peut être consultée dans l’image ci-dessous ces lignes :

L’arrivée de cette collection d’emojis est la plus grande nouveauté de la dernière version bêta d’Android. Le déploiement de la version stable est prévu pour mars prochain, et ce sera à partir de ce moment que le reste des fabricants au-delà de Google commencera à intégrer la prise en charge de la norme Unicode 15 dans le logiciel de leurs appareils.