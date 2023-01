Le grand jeu de l’année sur Android : CarX Street est désormais disponible en bêta publique

2023 vient à peine de commencer et le grand jeu le plus attendu de ces derniers temps est déjà attendu en ‘bêta’ publique… CarX Street est enfin là !

CarX Street sera sans aucun doute l’un des jeux Android de l’année.

Déjà disponible pour iPhone depuis un certain temps, la vérité est que les utilisateurs d’Android avaient eu envie d’essayer CarX Street avant la fin de 2022 comme les développeurs de ce grand jeu nous l’avaient promis, sans aucun doute l’un des titres les plus attendus de ces derniers temps sur les plateformes mobiles.

Et c’est que CarX Street combine la possibilité de conduire dans un monde ouvert comme nous le faisons dans GTA, sans limitations et adapté aux écrans tactiles, et dans son cas également du point de vue d’un simulateur de conduite qui ravira les fans de jeux de voiture et de course .

Télécharger CarX Street (Gratuit) | Jeu de Google

L’idée est tellement bonne que lors de la présentation de CarX Street, tout le monde parlait des raisons pour lesquelles personne n’y avait pensé avant, mais sa mise en pratique a coûté aux développeurs de nombreux mois de travail, une difficulté qui s’accroît fortement lors de son adaptation à l’Android. expérience, avec d’innombrables appareils et plates-formes matérielles de différents fabricants.

En tout cas, comme nous l’ont confirmé nos confrères de Xataka Android, il semblerait que très bientôt nous pourrons rouler sur nos téléphones Android dans l’impressionnant monde ouvert de CarX Street, puisque le jeu a commencé ses bêta-tests publics après l’annonce de la tests internes à début décembre.

Quoi de neuf les pilotes ! La mise à jour CarX Street 0.8.1 est déjà disponible ! ✅ Quoi de neuf que nous avons pour vous cette fois : – Politique de confidentialité mise à jour ;

– Optimisation et correction de bugs. Amusez-vous! pic.twitter.com/o7yqLsF9VW —CarX Technologies (@carx_technology) 29 décembre 2022

La nouvelle arrive avec la version 0.8.1 qui est déjà disponible sur Google Play, pour l’instant uniquement pour les bêta-testeurs chanceux qui ont été choisis pour les tests, évidemment toujours limités en nombre d’utilisateurs et avec des inscriptions commençant par la Russie rien d’autre.

Ils disent de la société CarX Technologies que les inscriptions dans d’autres pays s’ouvriront très prochainement, au fur et à mesure que les tests progressent et que la stabilité du jeu se confirme, bien qu’aucune date de disponibilité fiable ne soit proposée dans aucun autre pays européen.

Bien sûr, et avec les premiers joueurs sillonnant les routes de CarX Street sur Android, nous pouvons désormais confirmer que tous les avantages du jeu présenté sur iOS sont maintenus, avec des graphismes, une physique et une conduite de simulation de très haut niveau, ainsi qu’une différentes commandes adaptées aux écrans tactiles : claviers virtuels, gyroscope de l’appareil, etc…

Nous aurons également toute la collection de voitures disponibles, un bon paquet, et tout le gameplay du premier simulateur de course qui vous permettra de conduire où vous voulez à toute vitesse et sans danger, dans un immense monde virtuel.

Ici, nous vous laissons avec la page du jeu sur Google Play, déjà officiellement téléchargée même si les tests sont toujours fermés en France, et nous vous laissons également un lien vers APKCombo pour ceux d’entre vous qui sont les plus impatients de le télécharger… Il pèse 1,10 Go et est entièrement fonctionnel, mais soyez toujours prudent avec ces référentiels !

