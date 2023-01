Cette nouvelle application gratuite pour Android vous permet de "voyage dans le temps" à travers la musique

Avec Rewind, vous pouvez découvrir quelles ont été les chansons les plus populaires à travers l’histoire.

L’interface de Rewind, une excellente application qui vous permet de voyager dans le temps à travers des chansons

Une nouvelle application gratuite vient de débarquer sur Google Play, et elle arrive directement dans notre top des meilleures applications Android de 2023. Son nom est « rewind », et son créateur la décrit comme une machine à remonter le temps qui permet de voyager dans le temps à travers la musique.

L’application simule l’interface d’une application musicale telle que Spotify ou Tidal. Cependant, au lieu d’afficher les chansons, les artistes ou les albums les plus joués actuellement, laissez-vous choisir l’époque de l’histoire entre 1960 et 2010, pour afficher la musique la plus populaire à ce moment précis.

Rewind : un voyage dans le passé grâce à la musique

Dès que nous ouvrirons l’application pour la première fois, nous verrons une interface qui n’est pas très différente de celle de certaines applications musicales populaires. Cependant, le contenu qui apparaît correspond à la musique la plus écoutée en 1991.

Si nous continuons à faire défiler vers le bas, nous verrons un top des chansons, albums, clips vidéo et titres de l’époque. De plus, en couverture, un extrait de l’une des chansons les plus populaires apparaîtra, pouvant en jouer 30 secondes via Tidal (l’application utilise l’API et le catalogue Tidal).

Et si l’année prédéfinie n’est pas votre préférée ? Touchez simplement le chiffre correspondant à l’heure située dans le coin supérieur gauche de l’écran et choisissez une autre année. L’application affichera automatiquement la musique la plus populaire du moment sélectionné.

Rewind propose une manière originale de découvrir de « nouvelles » musiques. Il a un format de défilement vertical à la manière de plateformes comme TikTok ou YouTube Shorts, et son interface est soignée dans les moindres détails, avec des animations colorées et des polices qui s’adaptent au style de chaque époque de l’histoire.

L’application est entièrement gratuite à télécharger et ne contient aucun paiement intégré ni publicité de quelque nature que ce soit.

Télécharger sur Google Play | Rembobiner : voyage dans le temps en musique