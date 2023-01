Instagram annule son plan raté de transformer l’application de partage de photos en une destination de shopping

En 2018, Instagram a introduit de nouvelles fonctionnalités d’achat dans son application mobile pour permettre aux utilisateurs d’acheter des produits qu’ils voient sur des photos et des vidéos. La société a même ajouté un nouvel onglet Boutique à l’écran d’accueil de son application en 2020 pour tenter de pousser ces fonctionnalités plus loin. Cependant, Instagram prend maintenant du recul car il supprimera bientôt l’onglet Boutique de son application.

Instagram va supprimer son onglet Shop

Tel que rapporté par Le bord, Meta a confirmé que l’onglet Boutique disparaît de l’application Instagram dans un article de support. Le changement sera déployé en février, et la société affirme qu’il sera plus facile pour les gens de « partager et de se connecter avec leurs amis et leurs intérêts ». Le bouton pour créer une nouvelle publication sur Instagram sera placé au centre de la barre d’onglets, avec le bouton Reels à droite.

Mais la nouvelle n’est pas une surprise. L’information avait signalé en septembre qu’Instagram «prévoyait de réduire considérablement» ses fonctionnalités d’achat. La société a déclaré à ses employés qu’elle déplaçait ses efforts du commerce électronique vers le secteur de la publicité, d’où proviennent les principaux revenus de Meta.

Mais cela n’indique pas que les fonctionnalités d’achat seront complètement supprimées d’Instagram. La société indique clairement qu’elle continuera à investir dans l’expérience d’achat au sein de l’application Instagram pour les particuliers et les entreprises.

À partir de février, nous modifions la navigation d’Instagram pour faciliter le partage et la connexion avec leurs amis et leurs centres d’intérêt. La barre de navigation en bas de l’application aura désormais le raccourci pour créer du contenu au centre et Reels à droite. Dans le cadre de ce changement, l’onglet Boutique Instagram sera supprimé. Vous pourrez toujours configurer et gérer votre boutique sur Instagram alors que nous continuons à investir dans des expériences d’achat qui offrent le plus de valeur pour les personnes et les entreprises à travers les flux, les histoires, les bobines, les publicités et plus encore.

Fait intéressant, l’onglet Boutique a été introduit avec l’onglet Reels pendant la pandémie COVID-19. Instagram a déclaré dans le passé qu’il pensait que davantage de personnes seraient disposées à acheter en ligne et que l’onglet Boutique serait une excellente occasion pour les petites entreprises d’atteindre de nouveaux clients. Bien que cela soit vrai, l’onglet Boutique n’est clairement pas devenu aussi populaire que l’onglet Reels.

