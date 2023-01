Apple continue de tester les mises à jour « Rapid Security Response », cette fois pour les utilisateurs de macOS [U]

Avec la sortie d’iOS 16.2, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Rapid Security Response » qui fournira des correctifs de sécurité rapides à iOS sans qu’il soit nécessaire d’installer une toute nouvelle version du système d’exploitation. Désormais, la société propose cette technologie aux utilisateurs de Mac avec la version bêta de macOS Ventura 13.2.

Mettre à jour: Apple vient de publier un nouveau macOS Rapid Security Response 13.2 (b) pour les utilisateurs exécutant macOS Ventura 13.2 beta. On ne sait pas non plus ce qui change avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Une fois que la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde, Apple pourra corriger rapidement les failles de sécurité sans avoir à publier une nouvelle version de macOS juste pour cela. Au cours de la période de test bêta avec iOS 16.2, la société a publié deux mises à jour Rapid Security Response pour les utilisateurs bêta.

À l’époque, les mises à jour n’avaient pas de correctifs de sécurité, car la société testait simplement le nouveau système pour fournir de tels correctifs. Il est fort probable qu’Apple fasse de même avec la version bêta de macOS.

La mise à jour Rapid Security Response d’aujourd’hui s’appelle « macOS 13.2 (a) », et Apple affirme qu’elle « fournit des correctifs de sécurité importants et est recommandée pour tous les utilisateurs ». Les utilisateurs exécutant macOS Ventura 13.2 beta peuvent désormais installer le correctif de sécurité en accédant au menu Mise à jour logicielle dans l’application Paramètres système.

La version bêta de macOS Ventura 13.2 est désormais disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique avec iOS 16.3, watchOS 9.3 et tvOS 16.3. Les mises à jour ajoutent la prise en charge des clés de sécurité physiques pour protéger les identifiants Apple. BloombergMark Gurman de a indiqué qu’Apple visait une date de sortie en février ou début mars pour iOS 16.3 et macOS 13.2.

