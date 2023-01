7 ans et 5 versions d’Android plus tard, ce smartphone mythique ne recevra plus de mises à jour

Le Fairphone 2 est à court de mises à jour sept ans après son lancement.

L’un des smartphones de Fairphone, la marque avec le support le plus large de tous les fabricants de smartphones Android

Nous sommes habitués à voir la plupart des fabricants de smartphones Android abandonner leurs appareils après deux ou trois ans de support, les laissant sans mises à jour système ni correctifs de sécurité, bien qu’ils soient toujours plus que capables d’exécuter les dernières versions d’Android. Par conséquent, nous sommes tellement surpris de voir comment certaines marques continuent de mettre à jour leurs appareils pendant de nombreuses années plus que la normale.

C’est le cas de Fairphone, l’entreprise axée sur la création de téléphones portables durables, faciles à réparer et capables de résister au passage du temps sans problème. La société basée à Amsterdam a annoncé aujourd’hui qu’à partir de mars, l’un de ses premiers smartphones ne recevra plus de mises à jour après sept ans de support ininterrompu.

Le Fairphone 2 manque de mises à jour à partir de mars

À la fin de l’année dernière, nous avions déjà annoncé l’arrivée de la mise à jour vers Android 10 pour le Fairphone 2, un téléphone lancé sur le marché en 2015 avec Android 5 Lollipop à l’intérieur.

Ainsi, l’appareil atteindra la fin de sa période de support en mars 2023, après avoir reçu cinq mises à jour majeures du système et après sept ans de support.

Après sept années de support sans précédent pour notre bien-aimé Fairphone 2, nous cesserons enfin de fournir un support logiciel pour le Fairphone 2. Après mars 2023, nous ne fournirons plus de mises à jour logicielles pour le Fairphone 2.

Selon la marque, il était initialement prévu que le Fairphone 2 ait un support compris entre trois et cinq ans. Cependant, à partir de Fairphone, ils ont pu étendre ce chiffre à sept ans, et ce sera en mars lorsque l’appareil cessera de recevoir de nouvelles versions d’Android et des correctifs de sécurité.

Pour cette raison, Fairphone suggère qu’à partir de ce moment, l’utilisation de l’appareil ne pourra plus être sécurisée, car il sera sensible à des vulnérabilités qui ne seront pas corrigées. De plus, certaines applications peuvent cesser de fonctionner.

Ils mettent également en garde contre la possible pénurie de composants de remplacement pour l’appareil dans leur magasin et proposent de recourir à des systèmes d’exploitation alternatifs tels que /e/OS ou LineageOS au cas où vous souhaiteriez continuer à utiliser le Fairphone 2 sans courir de risques de sécurité.

D’autre part, il est possible de recycler le Fairphone 2 via le programme de réutilisation et de recyclage Fairphone. Tous ceux qui le feront avant le 31 mars 2023 recevront un coupon de 50 euros à utiliser dans la boutique en ligne officielle de la marque.