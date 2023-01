Ces 4 légendaires smartphones OnePlus ne recevront plus de mises à jour

OnePlus a annoncé la fin du support de quatre modèles de ses smartphones les plus mythiques.

Le OnePlus 7 Pro, l’un des modèles qui perd le support officiel.

OnePlus fait partie des marques que tout le monde associe au terme « haut de gamme chinois ». Ce qui jusqu’à présent était connu comme la deuxième marque d’OPPO va se concentrer exclusivement sur les appareils haut de gamme après l’annonce par sa société mère de dépenser un million de dollars pour l’améliorer.

Très récemment, nous avons vu les premiers signes de cette nouvelle direction, avec la société présentant le nouveau OnePlus 11. Cependant, comme cela arrive dans de nombreux domaines, l’arrivée d’un nouveau terminal dans la famille indique la fin du support pour certains de ses membres. . Cela a été certifié par OnePlus, qui a annoncé la fin des mises à jour pour quatre modèles.

Adieu le support des OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro

Comme indiqué par Gizmochina, les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro ne recevront plus de nouvelles mises à jour système. Ces appareils ont été lancés en 2019, ce cycle de vie s’inscrit donc dans le calendrier prévisible de nombreux fabricants.

Le fabricant a annoncé sa décision en éditant discrètement les informations des appareils dans son forum communautaire, au lieu de le faire publiquement. Selon ce qui est collecté, de nombreux utilisateurs ont manifesté leur mécontentement face à la décision, puisqu’ils s’attendaient à recevoir deux mises à jour Android et une année supplémentaire de correctifs de sécurité, conformément à la politique de OnePlus. Cependant, OxygenOS 12 sera la dernière version du système d’exploitation que cette famille d’appareils recevra.

En juillet 2021, le fabricant a déclaré que tous les appareils au-dessus de la série OnePlus 8 recevraient 3 versions d’Android et quatre ans de correctifs de sécurité. Les OnePlus 7, 7 Pro, 7T et 7T Pro ne faisaient cependant plus partie de cette annonce. La politique précédente prévoyait deux ans de mises à jour Android et un an de correctifs de sécurité, ce à quoi OnePlus semble avoir adhéré.

Cependant, les appareils peuvent toujours être mis à jour via des ROM personnalisées. Maintenant, pour y parvenir, vous devez suivre un processus qui n’est ni simple ni intuitif ; cela nécessite une bonne connaissance de ce qui se fait et que ce n’est pas pour les utilisateurs peu versés dans Android.