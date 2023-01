Les Galaxy S23 ont déjà une date : Samsung confirme quand aura lieu le Unpacked 2023

Samsung a confirmé (à l’avance) quand il organisera son événement de présentation pour le nouveau Galaxy S23.

L’annonce de Galaxy Unpacked 2023 sera l’événement de présentation des nouveaux Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra

Les Samsung Galaxy S23 ont déjà une date. Bien qu’un peu tôt, Samsung a annoncé la date finale de son Unpacked 2023, l’événement au cours duquel sa nouvelle famille de smartphones stars sera présentée.

Il l’a fait par le biais de son site Web en Colombie. Bien que, compte tenu du fait que l’annonce a été supprimée du Web, il est fort probable que la société n’ait pas prévu d’annoncer si tôt la date de présentation de son nouveau Samsung Galaxy S23.

Nous savons maintenant que la série renouvelée sera présentée le mercredi 1er février lors d’un événement mondial Galaxy Unpacked où la société devrait montrer au monde d’autres nouvelles au-delà de ses nouveaux téléphones.

Galaxy Unpacked 2023 aura lieu le 1er février

Bien que l’image de l’annonce ne révèle pas beaucoup d’informations sur les nouveaux appareils, la vérité est qu’à ce stade, il n’est même pas nécessaire d’en savoir plus. Au fil des semaines, les fuites dessinent une image de plus en plus claire des nouveaux téléphones de la marque sud-coréenne.

À ce jour, nous savons que le Galaxy S23 sera à nouveau disponible en trois variantes : Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Tous seraient basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, laissant ainsi les puces Exynos derrière une fois pour toutes.

Ses écrans seront de 6,1, 6,6 et 6,8 pouces de diagonale, et peu de changements sont à prévoir en termes de design, au-delà de quelques nouvelles couleurs déjà dévoilées.

Concernant le modèle Ultra, on sait qu’il équiperait un appareil photo de 200 mégapixels, tandis que les Galaxy S23 et S23+ conserveront un appareil photo de 50 mégapixels. De même, on s’attend à ce qu’ils aient tous des écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu’ils fassent leurs débuts avec One UI 5.1, une nouvelle version de la couche de personnalisation de la marque.

