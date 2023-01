Les 4 nouveautés Android annoncées au CES 2023

Android était le principal protagoniste de l’événement Google lors du CES 2023 à Las Vegas.

La section Google au CES 2023 à Las Vegas, où l’on découvre les nouveautés les plus importantes qui arriveront sur Android

Comme chaque année, Google n’a pas manqué son rendez-vous à Las Vegas avec le CES 2023, et en a profité pour montrer quelques nouveautés et changements qui arriveront bientôt sur Android. La société a présenté les changements apportés à différents services et applications sur la plate-forme Android, notamment Android Auto, Google Play, Waze, etc.

Certaines des modifications sont déjà disponibles pour les utilisateurs, mais d’autres mettront un certain temps à arriver. Nous allons passer en revue tout ce que Google a annoncé lors du dernier CES de Las Vegas.

Le nouvel Android Auto, désormais accessible à tous

L’attente a été longue, mais finalement, Google a officialisé le déploiement de la nouvelle version d’Android Auto, avec une interface entièrement renouvelée baptisée « Coolwalk ».

Cette interface introduit un design plus conforme à Android 12 et 13, et ajoute de nouvelles fonctionnalités importantes telles que le mode multi-fenêtres, la prise en charge plein écran de certaines applications et une barre d’accès rapide pour les applications les plus utilisées.

En plus de cela, la nouvelle version d’Android Auto dispose d’une interface qui s’adapte mieux aux différents types d’écrans de véhicules, peu importe leur taille ou leur format.

Bien que le nouveau design ne soit pas la seule chose pertinente fournie avec cette version d’Android Auto. Désormais, l’assistant Google affichera des suggestions intelligentes rappelant les appels manqués, le temps restant pour atteindre une destination ou un accès rapide à la musique et aux podcasts. De même, ceux qui ont un appareil Pixel ou Samsung récent pourront également passer des appels WhatsApp via Android Auto.

Plus d’actualités Android dans les véhicules

Google en a profité pour montrer d’autres nouveautés de ses services axés sur les véhicules. Par exemple, Waze sera bientôt disponible dans plus de voitures basées sur la plate-forme Android Automotive, et la nouvelle carte haute définition de Google sera bientôt disponible sur des modèles comme la Volvo EX90 et la Polestar 3.

La prise en charge a également été annoncée pour des services tels que Tubi et MGM+ pour pouvoir profiter de séries et de films sur l’écran du véhicule pendant la charge, ainsi que YouTube pour regarder des vidéos de nos créateurs préférés.

Enfin, Google annonce un accord avec un plus grand nombre de constructeurs automobiles pour apporter Android Automotive à plus de voitures d’entreprises comme Honda ou Ford.

Clés de voiture, bientôt sur votre mobile Samsung ou Xiaomi

Bien qu’il soit déjà possible aujourd’hui d’avoir les clés numériques de certains modèles de véhicules de marques telles que BMW sur votre mobile, la fonction de partage de ce type de clé avec d’autres personnes est une fonction exclusive des appareils Pixel.

Cependant, cela est sur le point de changer, car le partage de clés arrive sur les téléphones Samsung, et d’ici la fin de l’année, il en sera de même pour les appareils Xiaomi.

Socket en charge de Spotify Connect sur Android

Android 13 a introduit un lecteur multimédia renouvelé sur l’écran de verrouillage et le panneau de notifications système, qui, en plus d’un design agréable, inclut la possibilité de choisir rapidement sur quel appareil vous souhaitez lire l’audio (casque, haut-parleur Bluetooth ou le mobile lui-même, ainsi que les appareils prenant en charge Chromecast).

De plus, l’option de lecture du contenu sur les appareils Spotify Connect sera bientôt ajoutée.