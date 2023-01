Vous souhaitez apprendre la programmation ? C’est l’application que je recommande toujours

C’est gratuit, créé par Google, et ça va vous aider à entrer dans le monde du développement de logiciels.

Grasshopper est l’application Google qui vous aide à apprendre à programmer à partir de n’importe quel appareil.

Il existe de nombreuses et très bonnes applications pour apprendre à programmer. Cependant, il n’est pas toujours facile de trouver le plus adapté aux besoins de chacun.

Heureusement, il existe une application simple et gratuite créée par Google qui peut aider à peu près n’importe qui, quel que soit son niveau de codage, à entrer dans le monde du développement de logiciels.

Son nom est Grasshopper, et bien qu’il existe depuis plusieurs années, il n’est pas aussi connu qu’il le mérite. Je vais vous dire pourquoi ce devrait être la première application que vous installez sur votre mobile si vous avez pour objectif d’apprendre à programmer.

Apprendre à programmer grâce à des exercices simples et visuels

L’application a été lancée il y a plus de cinq ans par Area 120, une division de Google axée sur la création de projets expérimentaux. Son accueil a été bon. À tel point qu’à ce jour, l’application continue de recevoir un support et est parmi les plus utilisées de sa catégorie.

Il est basé sur le principe de l’apprentissage par l’expérimentation. Pour ce faire, il propose des mini-jeux et des expériences interactives qui permettent d’apprendre les bases du langage de programmation JavaScript et du développement webm, ainsi que des lignes directrices pour créer des animations avec du code, des compétences de résolution de problèmes basées sur des entretiens techniques, ou encore le création de sites web en utilisant HTML et CSS. Sur le site Web de Grasshopper, vous pouvez consulter le matériel complet inclus dans chaque cours du programme :

Fondamentaux : comment fonctionne le code, comment appeler des fonctions, des variables, des chaînes, des boucles for, des tableaux, des conditions, des opérateurs, des objets et comment tous ces éléments fonctionnent ensemble

Fondamentaux II : méthodes de chaîne et de tableau, création de fonctions, introduction à la récursivité et aux rappels, et comment importer des bibliothèques

Introduction aux entretiens : décomposer et modéliser des problèmes réels à résoudre avec du code à l’aide de la pensée computationnelle

Animations I : Dessiner des formes avec la célèbre bibliothèque D3, définir des fonctions, des rappels et des animations

Animations II : créez des fonctions plus complexes avec D3 et intégrez des fonctionnalités JavaScript

Comment utiliser un éditeur de code : introduction à un éditeur de code de style traditionnel (ou IDE)

Introduction aux pages Web : bases du HTML et du CSS, et comment utiliser JavaScript pour créer une page Web interactive

En dehors de cela, Grasshopper** est une alternative parfaite pour toutes les personnes qui ne peuvent pas consacrer trop de temps à l’apprentissage, car relever les différents défis et expériences ne devrait pas prendre plus de quelques minutes.

Mais ne pensez pas que vous pourrez terminer toutes les leçons en quelques minutes. Au fur et à mesure des progrès, la complexité des exercices augmentera, bien qu’il y aura toujours la possibilité d’obtenir des suggestions et des corrections qui aideront à atteindre les objectifs. Les

Depuis quelques temps aussi, Grasshopper n’est plus qu’une application mobile. Il dispose également d’une version Web qui permet d’accéder aux différentes leçons, entièrement traduites en français afin qu’il n’y ait pas de problèmes de langue.

L’application Grasshopper pour iOS et Android peut être téléchargée gratuitement via l’App Store et Google Play. Il ne contient pas de publicités et il n’est pas nécessaire de payer pour avancer dans le programme.

Télécharger sur Google Play | Sauterelle

Télécharger sur App Store | Sauterelle