Différences entre restreindre, désactiver et bloquer sur Instagram

Tout n’est pas noir et blanc sur Instagram, vous pouvez donc gérer les poids lourds.

Dominez Instagram en contrôlant au maximum votre vie privée

Le blocage sur Instagram peut être très radical. Il existe des options intermédiaires qui peuvent nous être utiles telles que la restriction et le silence. Dans le guide suivant, nous présentons les différences entre ces trois fonctionnalités.

Bien choisi et appliqué vous aidera à contrôler au millimètre près ce que vous voyez dans votre flux Instagram, en pouvant segmenter les comptes qui vous montrent du contenu, obtenant ainsi une expérience 100% personnalisée.

Qu’est-ce qui est restreint sur Instagram

La vérité est que restreindre, désactiver et bloquer sur Instagram ne sont pas les mêmes. D’une certaine manière, ils peuvent sembler similaires, mais chacun a ses particularités et peut même être complémentaire selon les cas.

En restreignant un contact, nous établissons certaines limites entre les comptes. Comme le mot lui-même l’indique.

Si vous décidez de restreindre un compte sur Instagram, la vérité est qu’ils peuvent continuer à vous envoyer des messages, à la différence qu’ils vous parviennent sous forme de demandes de message, que vous devrez approuver. C’est idéal si une personne vous agace beaucoup et que vous ne voulez pas recevoir de messages de sa part tout le temps, mais préférez les limiter.

Lors de la restriction à un compte, quelque chose de similaire se produit avec l’envoi de commentaires. Les commentaires qui vous sont envoyés ne seront visibles que si vous choisissez de les approuver manuellement. Ainsi, ils passeront votre filtre manuel. Vous ne verrez rien de ce qu’un compte restreint publie sur votre Insta à moins que vous ne le décidiez.

Mais attention, car si vous vous restreignez à un compte vous ne pourrez pas voir si vous êtes connecté ou si vous avez lu les messages. Mais comme ce n’est pas un bloc, si vous pourrez continuer à accéder à vos publications et Instagram Stories.

C’est comme fixer certaines limites mais sans devenir un blocage, ce qui peut être une solution intermédiaire dans certains cas.

Si vous restreignez le compte d’un utilisateur, le sait-il ?

A priori, il n’a pas besoin de savoir que vous avez restreint son compte. Bien qu’il puisse le deviner s’il ne vous voit jamais connecté ou s’il ne reçoit pas les confirmations de lecture des messages.

Comment restreindre un compte sur Instagram

Pour restreindre un compte sur Instagram à partir d’Android, suivez simplement ces étapes :

Entrez le profil de l’utilisateur que vous souhaitez restreindre

Appuyez sur les 3 points dans le menu

Cliquez maintenant sur « Restreindre » > « Restreindre le compte »

Vous pouvez voir qu’une boîte de confirmation apparaîtra au cas où vous voudriez y réfléchir à deux fois, mais lorsque vous le ferez, ce compte sera restreint. Mais vous pouvez supprimer cette restriction à tout moment.

Comment supprimer la restriction de compte

Si vous voulez le laisser tel quel et supprimer la contrainte, procédez comme suit :

Entrez le profil de l’utilisateur que vous avez restreint

Appuyez sur les 3 points dans le menu

Cliquez maintenant sur « Annuler la restriction »

Si tout s’est bien passé, il vous montrera un compte sans restrictions à l’écran et tout reviendra à la normale.

Qu’est-ce qui est muet sur Instagram

Si la fonction de faire taire les contacts Instagram vous suffit, vous n’avez pas besoin de restreindre, encore moins de bloquer.

La vérité est qu’avec la possibilité de faire taire l’autre compte, vous pouvez voir tout ce que vous publiez et commentez. Celui que tu ne vois pas, c’est toi. Disons que l’objectif de désactiver un compte est d’empêcher ses messages ou ses histoires d’apparaître.

C’est comme si quelqu’un vous dérange et vous ne voulez rien savoir de ce qu’il publie, mais sans avoir à le bloquer. Parce que lorsque vous le bloquez, il s’en rend compte et de cette façon ce n’est que pour vous. Donc, si cela vous arrive avec quelqu’un, c’est l’option qu’il vous faut.

Comment désactiver un compte sur Instagram

Suivez ces étapes:

Saisissez le profil de l’utilisateur que vous souhaitez désactiver

Appuyez sur le bouton « Suivant »

Appuyez sur « Muet »

Choisissez si vous souhaitez désactiver les publications ou les histoires

Si vous désactivez quelqu’un sur Instagram, le remarque-t-il ?

Si le contact que vous avez mis en sourdine voit que vous n’interagissez jamais avec ses publications, il peut se rendre compte que vous l’avez mis en sourdine. Mais vous ne pouvez jamais savoir avec certitude.

Comment réactiver un compte

Si vous souhaitez inverser la situation parce que vous le regrettez et souhaitez continuer à voir ce que cette personne publie, vous devez procéder comme suit :

Saisissez le profil de l’utilisateur masqué

Appuyez sur le bouton « Suivant »

Appuyez sur « Muet »

Désactivez « Ignorer les messages ou les histoires »

Il vous suffit d’éteindre les interrupteurs et de partir. Vous pouvez donc le laisser tel quel par défaut et découvrir, encore une fois, tout ce que cette personne publie.

Qu’est-ce qui bloque sur Instagram

En bloquant un contact sur Instagram, vous commencez à dire non à tout. Autrement dit, ils ne pourront pas voir vos messages ou vos histoires. Ils ne pourront pas non plus vous envoyer de messages, de commentaires ou voir si vous êtes en ligne.

Bien sûr, gardez à l’esprit que le blocage fonctionne dans les deux sens. Si vous bloquez un contact, vous ne pourrez pas bavarder.

Contrairement à Twitter, Instagram ne vous avertit pas si vous bloquez. Mais c’est évident car si la personne vous recherche, elle verra que votre compte a disparu.

En fait, le blocage est si lourd que les likes et les commentaires envoyés sont également chargés. Et attention, car même si vous débloquez le compte, tout cela ne reviendra plus. Vous devriez donc réfléchir à deux fois avant de bloquer quelqu’un.

Comment bloquer un compte sur Instagram

Vous pouvez voir les étapes pour bloquer un compte sur Instagram à partir de ce lien. Facile et bien détaillé. En gros il faut :

Saisissez le profil du compte que vous souhaitez bloquer.

Cliquez sur les trois points que vous trouverez dans le coin supérieur droit.

Cliquez sur « Bloquer ».

Comment débloquer un compte sur Instagram

Si vous le regrettez et souhaitez renverser la situation, il vous suffit de retourner sur le profil de la personne que vous avez bloqué et de cliquer sur « Débloquer ». Vous pouvez donc repartir de zéro.

Dans quels cas il est pratique de bloquer, restreindre et faire taire les comptes sur Instagram

Si quelqu’un vous dérange et que vous ne voulez rien voir de ce qu’il dit, ce que vous devez faire, c’est rester muet. De cette façon, rien n’apparaîtra sur la chronologie. Bien sûr, tout ira bien car ils ne le remarqueront pas, tandis qu’avec un blocage, ils sauront quand ils verront que votre compte a disparu.

L’option de restriction est idéale si quelqu’un vous dérange et publie un commentaire que vous préférez voir plutôt que de le publier directement. De cette façon, il passera votre filtre précédemment. C’est comme un pré-bloc.

Alors que le blocage c’est quand tu ne veux rien savoir sur une personne, soit parce que ça te dérange, soit parce que c’est ton ex. De plus, vous aimez l’idée qu’il sache que vous l’avez bloqué, car il ne pourra plus voir votre compte.

Trois options disponibles en un clic. Choisissez celui que vous voulez et profitez d’une forme plus saine du réseau social.