Nous les avons testés et ils nous ont fascinés : ces écouteurs Xiaomi pas chers sont une belle surprise

Qualité sonore et suppression du bruit dans ces écouteurs Xiaomi que nous recommandons.

En 2022, nous avons eu l’occasion d’analyser des dizaines de nouveaux produits Xiaomi, mais il y en a un qui a particulièrement retenu notre attention. Ce sont les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, des écouteurs sans fil qui nous ont beaucoup surpris en raison de la bonne qualité qu’ils proposent pour moins de 100 euros. Ils sont confortables et légers, ils sonnent très bien, la suppression du bruit fait du bon travail et l’autonomie peut atteindre 36 heures de musique.

Le prix de vente recommandé de ces Redmi Buds 4 Pro est de 99,99 euros, mais le plus courant est que vous pouvez les acheter bien en dessous de ce prix dans des magasins comme Amazon, AliExpress Plaza et PcComponentes. Par conséquent, vous pouvez obtenir des écouteurs sans fil proches de l’exceptionnel et, accessoirement, économiser quelques euros sur l’achat.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, des écouteurs qui nous fascinent

Bien qu’ils semblent être des écouteurs très simples en raison de leur conception simple, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro révèlent leur qualité lorsque nous les avons essayés pour la première fois. Il est frappant de constater à quel point ils sont légers, offrant ainsi une expérience utilisateur confortable même si nous les utilisons pendant des heures et des heures. L’étui tient parfaitement dans n’importe quelle poche, tandis que vous pouvez utiliser les écouteurs à l’extérieur ou pour faire du sport grâce à leur résistance aux gouttes d’eau et à la transpiration.

Ces écouteurs sans fil Xiaomi sont dotés de pilotes dynamiques de 10 millimètres qui offrent une excellente qualité sonore pour leur prix. Ils s’engagent sur un profil sonore équilibré qui permet à l’utilisateur de profiter de toute la gamme de fréquences, avec la valeur ajoutée d’être compatible avec le codec LDAC pour une qualité audio encore meilleure.

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro disposent également d’une suppression active du bruit, une fonction disponible en trois modes d’intensité différents qui est chargée de réduire au silence les bruits extérieurs afin que la musique puisse être entendue clairement. En fait, ce modèle fait partie des meilleurs écouteurs antibruit sans fil que vous pouvez acheter aujourd’hui. Il dispose également d’un mode de transparence qui fait exactement le contraire, augmentant les sons extérieurs afin que vous puissiez les entendre sans retirer vos écouteurs.

Bien sûr, lors de l’analyse de votre nouveau casque sans fil, vous devez tenir compte de l’autonomie. Ces Redmi Buds 4 Pro offrent environ 7 heures et demie avec suppression du bruit, avec la possibilité de prolonger jusqu’à 9 heures sans cette fonction. Au total, avec le boîtier de charge, ils peuvent atteindre 36 heures de musique, un très bon chiffre. De plus, ils sont compatibles avec la charge rapide, idéal lorsque vous retrouvez votre casque sans batterie juste avant de sortir de chez vous. Avec une charge de seulement 5 minutes, vous obtiendrez une batterie pour 2 heures de musique, pas mal.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

En faveur de ces Xiaomi Redmi Buds 4 Pro joue également le fait qu’ils disposent de Bluetooth 5.3, obtenant ainsi une très bonne connexion avec d’autres appareils. Vous pouvez les utiliser avec votre mobile, avec votre tablette ou avec votre montre intelligente sans problème. En revanche, ils disposent de commandes tactiles et d’un système de détection de proximité qui fonctionne très bien. Lorsque vous retirez le casque, la lecture s’arrête automatiquement et lorsque vous le remettez, la lecture recommence sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Nous avons tellement aimé les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro que nous leur avons donné une note de 86 sur 100, ils étaient presque exceptionnels. Nous vous rappelons que leur prix de vente conseillé est de 99,99 euros, mais vous pouvez déjà les acheter moins cher sur Amazon, AliExpress Plaza et PcComponentes. La qualité et les remises sont l’achat parfait.

