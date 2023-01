Cette application gratuite vous permet d’avoir l’îlot dynamique de l’iPhone sur votre mobile Android

Profitez de la fonction vedette de l’iPhone sur votre mobile Android avec cette application disponible dans le Play Store, vous n’avez rien à payer pour la télécharger.

Avec l’application gratuite Dynamic Island, vous pouvez avoir l’île dynamique de l’iPhone sur votre Android.

L’île dynamique développée par Apple est devenue l’une des fonctionnalités phares de l’iPhone, il est donc normal que les développeurs d’applications Android aient pris une inspiration pour vouloir l’imiter. En fait, dans le Google Play Store, nous pouvons trouver plusieurs applications qui promettent d’ajouter cette célèbre île dynamique à votre mobile Android. L’un d’eux est Dynamic Island : dynamicBar, une application entièrement gratuite que nous avons testée et recommandée.

Avec plus de 10 000 téléchargements actuellement, cette application vous permettra de profiter de cette petite capsule noire en haut de l’écran du terminal. Comme nous l’avons mentionné, nous avons déjà essayé Dynamic Island, nous allons donc vous expliquer comment cela fonctionne.

L’île dynamique de l’iPhone sur votre Android avec cette application

Pour avoir l’île dynamique de l’iPhone sur votre mobile Android, la première chose à faire est de télécharger l’application Dynamic Island, elle est totalement gratuite et sécurisée via le lien suivant vers le Play Store. Comme vous pouvez le voir, il est entièrement en anglais et ne nous offre pas la possibilité de le changer en français.

Play Store | Îlot dynamique : barre dynamique

Une fois téléchargé, ouvrez-le et acceptez les autorisations dont il a besoin pour fonctionner. Lorsque vous accédez au menu principal, vous devrez également donner accès à l’autorisation d’accessibilité et à l’autorisation de notification, bien que l’application promette de ne pas collecter d’informations sensibles sur votre appareil. Une fois que vous avez accepté les autorisations, vous verrez comment l’île dynamique apparaît en haut de l’écran.

Dans la section « Paramètres », vous pouvez choisir les applications qui afficheront leurs notifications et actions sur l’île dynamique. De plus, vous pouvez également personnaliser l’apparence de la capsule en choisissant sa hauteur, sa largeur, sa position et si ses bords sont ronds ou carrés. De plus, vous pouvez même sélectionner manuellement la couleur de la barre. En bref, il est préférable de passer un peu de temps dans la section des paramètres pour choisir chaque détail du fonctionnement de cet outil.

Sans aucun doute, l’îlot dynamique est un moyen très intéressant de profiter du trou dans l’écran occupé par la caméra frontale. L’application Dynamic Island vous facilite l’utilisation de cet outil sur les mobiles Android, même si elle a un bémol : les publicités sont assez présentes. Malgré tout, l’application fonctionne correctement et a l’avantage d’être gratuite. Si vous souhaitez profiter de ses options plus avancées, oui, vous devez vous abonner à la version payante.

Ce n’est pas la première application d’un style similaire que nous avons vue à ce jour. Par exemple, nous recommandons déjà l’application DynamicSpot pour avoir l’île dynamique sur n’importe quel Android. D’autre part, dans MIUI, ils ont créé un thème spécial qui apporte l’île dynamique aux mobiles Xiaomi.