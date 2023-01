Tous les téléphones avec Snapdragon 8 Gen 2 disponibles dès maintenant

Nous avons compilé les téléphones avec le processeur Android le plus puissant que vous puissiez acheter actuellement.

Les nouveaux Xiaomi 13 font partie des téléphones équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Introduit fin 2022, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 est aujourd’hui le processeur le plus puissant du monde Android. En tant que tel, il atteindra exclusivement les téléphones haut de gamme de marques telles que Xiaomi, vivo et Motorola. Vous n’avez plus besoin d’attendre si vous souhaitez profiter des performances avancées de cette puce, car il existe déjà plusieurs téléphones avec Snapdragon 8 Gen 2 et dans ce guide, nous les avons tous compilés.

Ce processeur inclut des améliorations de performances, la prise en charge de l’enregistrement vidéo jusqu’à 8K HDR à 30 FPS ou 4K à 120 FPS et la compatibilité avec les écrans 4K à 60 Hz et QHD+ jusqu’à 144 Hz. Si vous voulez profiter de la meilleure expérience Android, vous devriez rechercher un téléphone mobile intelligent Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Actuellement, ce sont les modèles confirmés avec ce processeur.

Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ont déjà été présentés en Chine, on connaît donc leur fiche technique complète. Le point culminant est que les deux sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ils sont donc plus que prêts à offrir d’excellentes performances même face aux tâches les plus exigeantes. Sur AliExpress, vous pouvez déjà acheter les deux modèles, bien que pour le moment seule la version chinoise soit disponible.

Vivo X90 Pro +

Une autre des bêtes de ce 2023 est le vivo X90 Pro +, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à la barre. La puissance de ce terminal est démesurée, offrant également une meilleure connexion avec les réseaux WiFi et 5G. Son écran promet également d’excellentes performances, avec une taille de 6,78 pouces et une résolution Quad HD+. Ce vivo X90 Pro+ promet également d’être très bon en termes de photographie, avec un système d’appareil photo polyvalent et de nombreux mégapixels. Si vous voulez profiter de ce mobile en direct maintenant, vous pouvez acheter la version chinoise sur AliExpress.

Nubia Red Magic 8 Pro et Red Magic 8 Pro+

La puissance est également brutale dans le Nubia Red Magic 8 Pro et dans le Red Magic 8 Pro+, les nouveaux rois des mobiles gaming. Grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aucun jeu ne pourra leur résister. De plus, les grandes fonctionnalités sont présentes dans de nombreuses autres sections. Par exemple, dans la batterie, avec des capacités allant jusqu’à 6 000 mAh et une charge rapide pouvant atteindre 165 watts.

Motorola Moto X40

L’un des téléphones les moins chers avec Snapdragon 8 Gen 2 que vous pouvez acheter est le Motorola Moto X40, actuellement disponible en Chine et qui devrait arriver sur le marché mondial dans les mois à venir. En plus d’avoir le processeur le plus puissant, ce mobile Motorola se démarque par son écran au taux de rafraîchissement de 165 hertz et sa charge rapide de 125 watts de puissance. Vous pouvez déjà acheter la version chinoise du Motorola Moto X40 dans des magasins comme AliExpress.

vivo iQOO 11 et vivo iQOO 11 Pro

Parmi les téléphones avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 actuellement disponibles, il y a aussi le vivo iQOO 11 et le vivo iQOO 11 Pro.Comme vous pouvez l’imaginer, avec ces téléphones, vous pouvez utiliser n’importe quelle application, peu importe si elle est gourmande en ressources. La puissance extrême est également présente dans la charge rapide, car le modèle Pro prend en charge une charge allant jusqu’à 200 watts.

OnePlus 11

Le tueur phare de OnePlus pour ce 2023 est le OnePlus 11, un produit haut de gamme doté de fonctionnalités très avancées qui promet d’être un achat exceptionnel. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, donc les performances ne seront pas un problème. De plus, l’expérience photographique est l’une des meilleures du marché et la charge rapide passe à 100 watts. La version chinoise du OnePlus 11 est déjà en vente sur AliExpress pour un peu plus de 800 euros.

Nubie Z50

Por último, actualmente también debes fijarte en el Nubia Z50 si quieres un móvil asequible con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Diseño, pantalla y potencia destacan en este terminal, quizás no tan conocido como los fabricados por Xiaomi o Motorola, pero aún así de muy bonne qualité. En plus du processeur moderne, il dispose d’un écran AMOLED de 144 hertz, d’un appareil photo principal de 64 mégapixes et d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W.

Comme vous avez pu le vérifier tout au long de l’article, la plupart des téléphones mobiles avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à vendre ne sont actuellement disponibles que dans leur version chinoise. Heureusement, il ne reste plus grand-chose à des modèles comme le Xiaomi 13 ou le Motorola Moto X40 pour atteindre le marché mondial.

