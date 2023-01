Pour une raison quelconque, LG a lancé un téléviseur de 250 000 dollars

LG a présenté un nouveau téléviseur micro-LED de 136 pouces au CES de Las Vegas que de nombreuses poches ne pourront pas se permettre.

Le nouveau téléviseur de LG coûte 250 000 $

Depuis que LG a cessé de fabriquer des téléphones Android, il semble que tous ses efforts se soient concentrés sur la fabrication des meilleurs téléviseurs que l’on puisse trouver sur le marché. Un segment où, même s’il a aussi beaucoup de concurrence, il semble faire mieux que lorsqu’il était dans le jeu du téléphone mobile.

En fait, il y a à peine deux jours, la firme coréenne a lancé ses nouveaux téléviseurs OLED, avec lesquels elle promettait plus de puissance et de luminosité que jamais. Le travail de l’entreprise dans ce secteur ne laisse personne indifférent, au point de devenir l’une des vedettes du CES de Las Vegas. C’est précisément à ce salon que LG a montré, entre autres, un téléviseur qui n’est pas accessible à tous.

Un appareil très difficile à payer pour vous

Comme publié dans Android Authority, la firme coréenne a découvert plusieurs appareils destinés au marché grand public. Du moins, celui avec les poches les plus bombées. Parmi eux, le protagoniste de cet article se démarque, un téléviseur micro-LED de 136 pouces qui coûte la modique somme de 250 000 $.

Il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur ce téléviseur, mais étant donné qu’en octobre de l’année dernière, ils ont déjà lancé un modèle similaire pour un prix de 50 000 $ de plus, il faut supposer qu’ils partageront certaines caractéristiques. Ce modèle a reçu le nom de LG MAGNIT 4K et, en plus de donner sa résolution dans son nom, il avait un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits.

Outre ces fonctionnalités, il faut également supposer que ce nouveau modèle sera basé sur WebOS comme système d’exploitation. Pour l’instant on ne sait pas si le processeur vidéo Alpha 9 sera monté dessus, ou s’il existe une évolution de celui-ci qu’il intégrera enfin.

En plus de cet énorme téléviseur, la société a présenté un autre contenu de « seulement » 97 pouces. Ceci s’appelle LG M3, a une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il permet des transmissions sans perte vers le téléviseur selon le fabricant. Son prix n’est pas non plus pour toutes les bourses : 25 000 $.

Si vous avez de l’argent à dépenser et que vous pouvez vous offrir l’un de ces téléviseurs, LG se fera un plaisir de vous aider.