La tablette la plus vendue à Noël n’était ni Xiaomi ni HUAWEI ni un iPad

Samsung remporte le « prix » de l’appareil électronique portable avec le plus grand nombre de ventes cette fin d’année.

La tablette de Samsung possède un certain nombre de fonctionnalités qui l’ont hissée au sommet du podium.

Dans le domaine des tablettes, aujourd’hui et dans le passé, il y a clairement un roi. Ça fait mal de le dire, mais l’iPad est un très bon appareil, avec d’excellentes performances, une fluidité comme peu d’autres, et des mises à jour très longues dans le temps. Cependant, celui qui s’est le plus vendu ces dernières semaines est Samsung avec sa Galaxy Tab A8 de 10,5″.

Ce modèle n’est pas qu’il soit le meilleur de tous, mais celui qui a cumulé le plus de ventes. Mais cela pourrait être un super cadeau pour une personne qui recherche une tablette efficace, avec une bonne batterie et qui servira à un étudiant ou une personne plus âgée qui commence à utiliser un appareil de ce type.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (4/64 Go)

La tablette la plus vendue est de Samsung

Bien que l’iPad soit, pour moi, la tablette au meilleur rapport qualité-prix, cette Galaxy Tab A8 n’est pas en reste car elle coûte moins de la moitié de celle de l’iPad. Le modèle le plus vendu a été celui qui intègre 64 Go de stockage extensible avec des cartes micro SD et 4 Go de RAM. C’est une tablette qui vient en remplacer d’autres dans la famille Samsung comme la Galaxy Tab S6 Lite ou la Galaxy Tab A7.

Si vous préférez plus de mémoire, il existe un modèle avec 128 Go de mémoire. Ou vous êtes intéressé par celui qui intègre la connectivité 4G. Tous sont livrés avec Android 12 en standard dans sa version espagnole. Selon son utilisation, ce serait l’une des meilleures tablettes du catalogue Samsung.

Suffisamment puissant pour les tâches de base.

Il s’agit d’une tablette qui vous permet d’effectuer des tâches telles que surfer sur Internet, regarder des séries et des films, passer des appels vidéo, écrire des e-mails et travailler, prendre des notes et prendre des notes. Avec son processeur Unisonic T618 à huit cœurs et 4 Go de RAM, le système Android fonctionnera sans problème à tout moment. De plus, nous avons le WiFi 5, le Bluetooth 5.0 et le GPS intégré, pour pouvoir utiliser la tablette, avec un support adapté, comme guide lors de trajets en voiture.

Il monte un panneau de 10,5 pouces avec une résolution Full HD, la technologie IPS et un aspect 8: 5, similaire au 16: 9 classique des téléviseurs intelligents. La tablette est finie en plastique, est très fine (6,9 mm d’épaisseur) et légère (508 grammes). L’écran est résistant aux rayures et ses 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (4/64 Go)

À l’arrière, nous avons un appareil photo de 8 MP et à l’avant de 5 MP, suffisant pour les appels vidéo avec la qualité idéale. La batterie de cette tablette est l’un de ses points forts avec les 7040 mAh qu’elle intègre et sa charge de 15W. Il peut nous durer avec une utilisation normale de 2 heures par jour pendant environ une semaine sans problème, il est donc parfait à emporter en classe pour prendre des notes ou à utiliser sporadiquement à la maison pour consulter ses e-mails ou naviguer.

