Samsung met à jour l’un de ses produits les plus spéciaux avec une fonctionnalité qui vous épatera

2023 arrive avec une nouvelle version de Samsung The Freestyle, avec un design mis à jour et une fonction conçue pour des projections gigantesques.

Le projecteur The Freestyle de Samsung bénéficie d’une mise à jour majeure en 2023 // Image : .

Le projecteur The FreeStyle était l’un des produits les plus spéciaux présentés par Samsung en 2022. Cependant, comme nous vous l’avons dit dans notre revue The FreeStyle, les performances étaient assez justes pour un appareil à 999 euros. « Nouvelle année, nouvelle vie », ont-ils dû penser de la part de Samsung, qui a préparé une nouvelle version améliorée du projecteur pour ce 2023.

Dévoilé au CES de Las Vegas, le Samsung The FreeStyle rafraîchi bénéficie d’un design mis à jour et d’une fonctionnalité qui vous épatera. Et c’est que deux projecteurs peuvent maintenant être combinés pour émettre une image gigantesque automatiquement, sans avoir besoin de l’aligner ou de l’ajuster manuellement. Il y a certaines choses qui ne changent pas dans ce nouveau The FreeStyle 2023, comme le système d’exploitation Tizen TV OS.

Samsung The FreeStyle 2023 : nouveau design et une fonction très spéciale

La portabilité, la qualité de construction et le bon son étaient quelques-uns des détails que nous avons le plus aimés du Samsung The FreeStyle lorsque nous avons eu l’occasion de l’examiner. Cependant, le manque de précision de l’autofocus et des performances très médiocres rendaient difficile de justifier son prix de 999 euros. L’idée originale était bonne, mais la mise en œuvre n’était pas si bonne.

Rien qui ne puisse être résolu avec une nouvelle version du projecteur qui améliore les faiblesses de la première génération. C’est ainsi qu’arrive Samsung Le FreeStyle 2023, qui, pour commencer, abandonne le design précédent pour devenir une sorte de tour qui s’intègre facilement dans n’importe quelle pièce, selon SamMobile.

L’une des nouveautés du projecteur mis à jour est qu’il dispose désormais de trois lasers pour émettre une image de meilleure qualité. Cependant, le plus frappant, il aura désormais une fonctionnalité appelée « Smart EDGE Blending », qui permettra aux utilisateurs de combiner deux projecteurs The Freestyle pour rendre l’image encore plus grande, sans avoir besoin de l’ajuster ou de l’aligner manuellement.

Désormais, vous pourrez non seulement regarder vos séries et films préférés où et quand vous le souhaitez, mais vous pourrez également le faire en grand si vous disposez de deux projecteurs Samsung identiques. Les paramètres sont au format 21:9 et, comme nous l’avons mentionné, l’image s’ajuste automatiquement pour que vous n’ayez rien à faire.

Comme annoncé par Samsung, son projecteur renouvelé sera compatible avec Samsung Gaming Hub, la plateforme de cloud gaming développée par la société sud-coréenne. Ainsi, les utilisateurs pourront également jouer où et quand ils le souhaitent grâce à cette nouvelle compatibilité.

Samsung Le FreeStyle

Il y a quelques éléments qui resteront avec le Samsung The FreeStyle mis à jour, comme le système d’exploitation Tizen TV OS et l’accès à des applications comme Netflix, Prime Video et Disney Plus. Pour le moment, on ne connaît pas la date de lancement ni le prix de vente de ce nouveau projecteur, mais on peut imaginer qu’il se situera aux alentours de 999 euros, tout comme la génération précédente.

Si vous cherchez un vidéoprojecteur et que celui de Samsung vous intéresse, sachez que le modèle 2022 est déjà en forte baisse de prix dans des magasins comme Amazon, El Corte Inglés, la boutique officielle Samsung et MediaMarkt, vous pouvez même le trouver avec des remises allant jusqu’à 300 euros.

