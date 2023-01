Ils créent une nanoskin imprimable avec laquelle vous pouvez contrôler votre mobile sans avoir à le toucher

Une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford a mis au point un nanomesh flexible qui s’adapte parfaitement à la peau de l’utilisateur, permettant aux utilisateurs d’interagir avec les appareils électroniques sans les toucher.

Bientôt, vous pourrez taper sur votre téléphone sans avoir à le toucher.

Parfois la science-fiction franchit les barrières de la littérature et des écrans et s’installe dans le monde réel. Ou du moins c’est ce qu’il semble. Si vous avez déjà rêvé que votre téléphone pouvait être contrôlé à partir d’un hologramme externe ou de périphériques de réalité augmentée, laissez-nous vous dire que vous avez de la chance… en quelque sorte.

Comme publié dans TheDailyBeast, des chercheurs de l’Université de Stanford ont créé une nanoskin qui fonctionne comme un clavier QWERTY, qui s’applique avec un spray et à travers laquelle, pour l’instant, c’est possible sans recourir au clavier physique. Bien entendu, il peut également être appliqué dans le domaine des smartphones, permettant à l’utilisateur de contrôler son terminal sans interagir physiquement avec l’appareil.

Un « clavier de pulvérisation » alimenté par l’IA

Selon le support, cette nanoskin est appliquée en appliquant un spray sur la peau, comme s’il s’agissait d’une mousse à raser. De plus, il fait appel à l’intelligence artificielle pour interpréter les mouvements de l’utilisateur sur sa surface.

Une fois en place, la matière est disposée comme une sorte de maille souple qui s’adapte parfaitement à la peau ; qui peut être plié et déplacé avec nous n’importe où. Il utilise de minuscules capteurs électriques pour capter nos mouvements, puis les envoie à une unité de neurotraitement pour les interpréter. Grâce à l’apprentissage automatique, le système apprend comment chaque utilisateur interagit avec le maillage grâce à des gestes de la main personnalisés.

Le maillage sensible du maillage est recouvert de polyuréthane et composé de millions de nanofils argentés et plaqués or, épousant les plis et les rides de chaque doigt. Ce maillage est relié à un émetteur Bluetooth très léger, qui est celui qui transmet les signaux.

Selon les chercheurs qui ont participé à son développement, avec ce système, il est possible de mesurer précisément comment les doigts bougent et comment leur mouvement modifie la conductivité électrique de l’appareil. De cette façon, l’appareil pourra s’adapter rapidement aux gestes de la main de l’utilisateur.

L’utilisation de cette nanopeau, qui s’enlève avec quelque chose d’aussi simple que l’utilisation d’eau et de savon, peut aller bien au-delà du contrôle des smartphones et des applications. Des utilisations sont prévues pour contrôler des robots utilisés en chirurgie, par exemple. Le maillage peut également être utilisé pour la reconnaissance d’objets via un logiciel : vous pourrez toucher un objet et, au fur et à mesure que vous passerez vos mains dessus, des informations sur ses dimensions, sa forme et son poids seront stockées dans un appareil électronique.