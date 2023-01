Voici à quoi ressemblera le Samsung Galaxy S23: les couleurs dans lesquelles le nouveau produit phare coréen sera lancé sont filtrées

Les nouveaux rendus sont filtrés en détaillant les couleurs dans lesquelles le nouveau produit phare de Samsung atteindra les utilisateurs.

Ce sont les couleurs du nouveau Samsung Galaxy S23.

Au fil des mois, nous recevons de plus en plus d’informations sur ce que sera la nouvelle gamme haut de gamme de Samsung, la famille Galaxy S23. Relativement récemment, nous avons pu voir à quoi ressemblent les Galaxy S23+ et S23 Ultra. Pour l’instant, tout indique que, du moins visuellement, le constructeur s’est engagé dans la continuité et la conception conservatrice.

Cependant, les Coréens ne seront pas les seuls à présenter un nouveau haut de gamme en 2023 : les nouveaux membres de la famille Galaxy S seront accompagnés du nouveau OnePlus 11, qui s’annonce comme l’un des fleurons les plus attendus de l’année. Mais en attendant, les fuites de Samsung continuent d’arriver.

Quatre couleurs pour le nouveau Galaxy S23

Selon une fuite apparue sur SlashLeaks, il semble que ce que nous avons vu en décembre dernier concernant les couleurs des nouveaux Galaxy S23+ et S23 Ultra soit renforcé par les nouveaux rendus que nous avons vus dans les dernières nouvelles.

Selon ce que l’on peut voir, la famille Galaxy S23 arrivera dans les couleurs noir, beige, rose et vert. Pas de grosses surprises par rapport aux générations précédentes. Ces quatre couleurs devraient être communes à toute la famille Samsung Galaxy S23.

À première vue, Samsung a décidé de baisser la saturation de ses couleurs. Là où cela se remarque le plus, c’est dans la couleur verte qui, loin d’avoir l’aspect « boisé » de la génération précédente, a désormais un air plus « militaire ». Dans les rendus, il semble que les couleurs aient été délavées, avec un aspect beaucoup moins frappant. Même le noir ressemble plus à un gris foncé qu’autre chose, mais il faudra attendre de les voir dans leur forme définitive pour en juger.

La famille Samsung Galaxy S23 devrait être présentée dans le courant des premiers mois de 2023. Nous connaîtrons peut-être les détails officiels des couleurs à l’approche de sa date de présentation.