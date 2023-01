La micro SD la plus vendue n’est ni Samsung ni SanDisk, et elle a 256 Go avec une vitesse de 100 Mbps

Ce modèle vendu sur Amazon a fait sensation dans la dernière ligne droite de l’année 2022.

Vous pouvez l’utiliser pour étendre la mémoire de votre ordinateur portable, mobile, tablette et même votre téléviseur avec un lecteur compatible.

Avec chaque année qui passe, les fabricants de mobiles haut de gamme ont tendance à se débarrasser des fentes pour cartes micro SD. Cependant, je dirais que 75% des téléphones portables du marché actuel disposent encore de cet emplacement pour étendre la mémoire. Dans tous les cas, une carte micro SD ne vous servira pas seulement pour un mobile, mais pour de nombreux autres appareils.

Ordinateurs portables, caméras de sécurité WiFi, lecteurs portables, tablettes, consoles… Ils ont de nombreuses utilisations et deviennent chaque jour moins chers. Nous avons vu que des marques telles que Samsung et SanDisk continuent de figurer parmi les meilleures ventes du segment, mais il existe un modèle d’une autre marque qui le frappe sur Amazon. Et ce n’est autre que le modèle 256 Go d’Amazon Basics, la propre marque d’Amazon qui lance chaque année de plus en plus de produits avec son cachet personnel.

Micro SD Amazon Basics (256 Go)

La carte la plus achetée d’Amazon à un bon prix

Bien que nous connaissions tous le bon travail sur les cartes mémoire d’entreprises telles que SanDisk, Kingston ou Samsung, Amazon Basics se démarque par sa grande qualité et ses bons prix. Ce modèle a une capacité de 256 Go, une mémoire assez compétitive pour une utilisation dans les appareils photo, les caméras de sport, les téléphones portables ou les tablettes et ajoute ainsi à la fois de la mémoire et de la vitesse de traitement des images et d’installation des applications.

Ce modèle a également une vitesse de lecture élevée allant jusqu’à 100 Mbps et une vitesse d’écriture de 90 Mbps.C’est l’un des plus rapides sur la scène actuelle, et étant donné qu’il ne coûte que 30 euros, c’est un achat fortement recommandé. Avec ces vitesses, il est parfait pour un appareil photo ou un mobile qui traite des images et des vidéos en 4K, et même pour une console portable comme la Nintendo Switch qui déplace des jeux, enregistre des jeux et installe fréquemment des mises à jour lourdes.

C’est une carte très fiable, avec une grande résistance aux chocs et même à l’eau avec un certificat IPX6. Il résiste également à des températures comprises entre -10°C et 80°C. Il ne sera pas affecté par les rayons X ou les interférences magnétiques de toute nature telles que les aimants.

Le podium des meilleures ventes est complété par Samsung et SanDisk

Bien que la carte Amazon Basics soit bonne et à un prix très bon marché pour tout ce qu’elle offre, Samsung et SanDisk ont ​​chacun des cartes micro SD qui se classent 2e et 3e sur ce podium des meilleures ventes.

SanDisk Extreme (64 Go)

Samsung EVO Select (128 Go)

Ces deux cartes sont derrière celles d’Amazon, avec ces capacités. Ce sont des cartes de lecture/écriture à haut débit jusqu’à 160 Mbps qui conviennent également à toutes les utilisations imaginables.

Si vous avez besoin d’acheter une carte micro SD dès maintenant, l’une de ces trois options vous sera utile. Ils sont rapides, de grande capacité et peuvent gérer avec légèreté du contenu haute résolution et des fichiers volumineux.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.