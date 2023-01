Cette application vous permet de créer des fonds d’écran 100% originaux à partir de photos et de dessins

Avec cette application, vous pourrez créer n’importe quelle image que vous voulez, avec des résultats très frappants.

Images générées par Dream by WOMBO

L’intelligence artificielle devient définitivement incontrôlable. C’est une revendication très puissante pour ceux qui veulent faire la publicité d’une application (et même des téléphones portables, n’oublions pas que de nombreux terminaux ont un logiciel pour leurs caméras qui tire parti de cette technologie), mais les choses ont atteint un point où il semble que tout il faut l’incorporer.

Prenons Dream by WOMBO, l’application dont nous allons parler dans cet article. Il s’agit d’un concepteur d’image de fond d’écran simple et intuitif, qui utilise l’IA et certaines variables qui aident l’utilisateur à obtenir des fonds d’écran vraiment originaux.

Créez n’importe quelle image avec Dream by WOMBO

Tout à fait conforme à ce que nous avons vu dans des applications comme Irmo, Dream by WOMBO est devenue l’une des applications d’art et de design préférées des utilisateurs si nous regardons ses numéros Google Play. Et ce n’est pas pour moins, car avec une interaction minimale de la part de l’utilisateur, les résultats sont obtenus, pour le moins, frappants.

Sans surprise, ceux qui l’ont essayé la définissent comme la meilleure application gratuite de son genre et est capable de générer des œuvres à partir de texte. De plus, il vous permet d’incorporer une de vos photos pour la transformer en ce que vous voulez en appliquant le filtre approprié. Voici une galerie d’images créées avec Dream by WOMBO.

L’application est téléchargeable gratuitement, bien que certaines de ses fonctionnalités soient cachées derrière un mur payant qui déverrouille les fonctionnalités premium. Pour le reste, comme nous l’avons déjà dit plus haut, il est vraiment simple à utiliser : il suffit de choisir le filtre que vous souhaitez appliquer et de saisir le texte, après quoi Dream by WOMBO renverra une création totalement originale. Si nous voulons convertir une de nos photos en art généré par l’IA, tout ce que nous avons à faire est de la sélectionner, d’appliquer le filtre souhaité et de saisir le texte avec ce que nous voulons voir.

Une fois que nous avons choisi ce que nous voulons obtenir, il suffit d’appuyer sur le bouton Créer (malheureusement l’application est en anglais) et, après quelques secondes de traitement, Dream by WOMBO nous proposera l’interprétation du texte et le filtre que nous avons sélectionné.