Peu de gens le savent, mais cette application collecte gratuitement et sans publicité 100 000 stations de radio du monde entier

Avec Audials, vous pouvez écouter des stations de radio du monde entier de manière simple et gratuite.

L’interface d’Audials est intuitive malgré un grand nombre d’options

Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible qu’à partir d’aujourd’hui elle devienne votre nouvelle application préférée. Son nom est Audials Play, et c’est une application qui vous permet d’écouter des stations de radio du monde entier, entièrement gratuitement.

Comme de moins en moins de smartphones intègrent la radio FM, les applications offrant un accès aux radios gagnent en popularité. Parmi tous, Audials est l’un des meilleurs qui existe. Nous allons expliquer pourquoi.

Des milliers de radios gratuites sur votre mobile avec Audials

L’application unifie l’accès aux radios et aux podcasts du monde entier dans un seul outil. Audials possède une énorme base de données de stations et de programmes, qui est fréquemment mise à jour et comprend des stations dans toutes les langues, y compris l’français.

Il a une interface facile à utiliser, avec la possibilité d’accéder aux stations de chaque pays et genre de manière simple, et de commencer à jouer les stations en quelques clics.

De plus, il comprend des fonctions supplémentaires telles que la possibilité de diffuser l’audio sur Chromecast, d’utiliser une station comme réveil à une heure précise ou de régler une minuterie pour que l’audio s’arrête automatiquement. Il inclut également la prise en charge d’Android Auto, vous pouvez donc utiliser Audials pour écouter vos podcasts et stations de radio dans la voiture.

De nombreuses stations populaires en France sont incluses, notamment Los 40 Principales, Cadena 100, Rock FM ou Maxima FM, entre autres. Tous sont classés par genre.

Avec Audials, il est également possible d’écouter des podcasts, de pouvoir rechercher dans sa grande base de données les programmes les plus populaires et de les écouter sans avoir à recourir à d’autres applications. Une autre de ses fonctions intéressantes consiste en la possibilité de charger de la musique externe à partir d’un PC, de sorte qu’Audials puisse être utilisé comme lecteur de musique pour le mobile.

D’autres fonctionnalités intéressantes d’Audials sont la possibilité de consulter un historique des chansons jouées sur les stations, ou la possibilité de sauvegarder des enregistrements pour les écouter plus tard.

Audials est une application gratuite sans publicité (au-delà de la publicité des radios elles-mêmes). Cependant, il existe une version payante qui déverrouille certaines fonctionnalités supplémentaires. Il peut être téléchargé via le Google Play Store sur les appareils Android.

Télécharger sur Google Play | Radio Audials