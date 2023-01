La dernière version bêta 22623.1095 de Windows 11 apporte une nouvelle apparence du champ de recherche au menu Démarrer

Alors que la saison des fêtes se termine, Microsoft publie la première mise à niveau incrémentielle de Windows 11 de 2023. Le géant de la technologie déploie la nouvelle mise à jour du canal bêta dans le programme de prévisualisation Windows Insider. Et comme toujours, il y a deux versions, une pour ceux qui veulent essayer les nouvelles fonctionnalités et une pour ceux qui veulent une meilleure expérience. Les versions bêta de ce mois-ci sont étiquetées avec les numéros de version 22621.1095 et 22623.1095.

Microsoft installe la nouvelle version d’aperçu de Windows 11 sur le canal bêta avec le numéro de version 10.0.22623.1095. Si vous êtes un testeur bêta, vous avez peut-être déjà reçu la nouvelle mise à jour sur votre PC. Bien qu’il s’agisse d’une petite mise à niveau incrémentielle, toujours en cours avec une liste de modifications.

Microsoft opte pour une nouvelle conception de boîte de recherche disponible dans le menu Démarrer, la nouvelle boîte de recherche obtient des coins plus arrondis. Il y a un autre changement visuel dans cette version bêta, la mise à niveau de l’assistance rapide déplacée hors des outils Windows est désormais disponible dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer.

En passant aux correctifs, la nouvelle mise à niveau apporte des correctifs à quelques problèmes qui pourraient entraîner le découpage de la moitié supérieure de la barre des tâches, la résolution de la boîte de dialogue de désinstallation de l’application n’apparaissant pas correctement dans le menu Démarrer, corrige un tas de problèmes du gestionnaire de tâches, y compris le problème où certains services ne s’affichent pas.

Voici la liste complète des correctifs sur la version 22623.1095 de l’aperçu de l’initié de Windows 11.

Barre des tâches et barre d’état système Correction de quelques problèmes qui pouvaient entraîner le découpage de la moitié supérieure de la barre des tâches.

Démarrer Correction d’un problème où la boîte de dialogue de désinstallation de l’application pouvait ne pas s’afficher correctement dans le menu Démarrer dans certains cas, rendant les boutons inaccessibles.

Gestionnaire des tâches Correction d’un problème qui empêchait le filtrage par nom d’éditeur de correspondre correctement sur la page Processus. Correction d’un problème empêchant certains services de s’afficher dans la page Services après l’application du filtrage. Correction d’un problème qui entraînait l’apparition de nouveaux processus dans une liste filtrée s’ils étaient lancés alors qu’un filtre était défini. Nous avons résolu le problème où certaines boîtes de dialogue ne s’affichaient pas dans le bon thème lorsqu’elles étaient appliquées à partir de la page Paramètres du gestionnaire de tâches. Le problème faisant clignoter une fois la zone de contenu des données de la page Processus lorsque des changements de thème sont appliqués dans la page Paramètres du gestionnaire de tâches est résolu. La page des applications de démarrage dans le gestionnaire de tâches répertorie désormais les applications comme prévu. Correction d’un problème qui pouvait provoquer un flash noir lors de l’ouverture du Gestionnaire des tâches. S’il n’y a pas de résultats de recherche correspondants, le Gestionnaire des tâches le dira désormais explicitement. Correction d’un plantage du gestionnaire de tâches qui pouvait survenir lors de la tentative de terminer certains processus. Vous pouvez maintenant définir le focus sur le champ de recherche en appuyant sur CTRL + F



Outre ces modifications, d’autres correctifs sont disponibles sur les deux versions bêta, la liste inclut une expérience de recherche plus fiable pour la recherche dans la barre des tâches, le champ de recherche ne s’affiche pas correctement dans la barre des tâches, et bien d’autres.

Correctifs disponibles sur Windows 11 Insider Preview build 22621.1095 et 22623.1095 :

Rechercher dans la barre des tâches Nous avons amélioré la fiabilité pour corriger certains plantages et les performances des animations et des transitions. Nous avons résolu le problème qui empêchait le champ de recherche de la barre des tâches de s’afficher correctement et d’afficher des artefacts visuels. Nous avons résolu le problème causant des problèmes de mise en page avec les langues d’affichage de droite à gauche comme l’arabe.

Autres correctifs Nouveau! Nous avons modifié l’expérience pour les mises à jour préliminaires de .NET Framework. Après avoir installé cette mise à jour, toutes les futures mises à jour d’aperçu (facultatives) de .NET Framework s’afficheront dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives. Sur cette page, vous pouvez contrôler les mises à jour facultatives que vous souhaitez installer. Nous avons résolu un problème qui affectait les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 (DC). Ils ont cessé de répondre lorsqu’ils ont traité les requêtes LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Nous avons résolu un problème qui pouvait survenir lorsque l’éditeur de méthode d’entrée (IME) était actif. Les applications peuvent avoir cessé de répondre lorsque vous avez utilisé la souris et le clavier en même temps. Nous avons résolu un problème qui affectait conhost.exe. Il a cessé de répondre. Nous avons corrigé un problème qui affectait la vitesse à laquelle vous pouviez copier des éléments d’un réseau vers un ordinateur local. Pour certains utilisateurs, la vitesse de copie était plus lente que prévu. Nous avons résolu un problème qui affectait certains systèmes dotés de modules de plateforme sécurisée du micrologiciel. (TPM). Ce problème vous a empêché d’utiliser AutoPilot pour configurer ces systèmes. Nous avons résolu un problème de conflit de ressources entre deux threads ou plus (connu sous le nom de blocage). Ce blocage affectait les applications COM+. Nous avons résolu un problème qui affectait les appareils soumis au filtrage des adresses d’exportation (EAF) de Microsoft Exploit Protection. Certaines applications ont cessé de répondre ou ne se sont pas ouvertes. Ceux-ci comprenaient Microsoft Office et Adobe Reader. Nous avons corrigé un problème qui affectait searchindexer.exe. Il vous a aléatoirement empêché de vous connecter ou de vous déconnecter. Nous avons résolu un problème qui pouvait survenir lors de la conversion ou de la reconversion de kanji japonais à l’aide d’une application de jeu de caractères multi-octets (MBCS). Le curseur s’est peut-être déplacé au mauvais endroit lorsque vous avez tapé. Nous avons résolu un problème qui affectait mstsc.exe. Il a cessé de répondre lors de la connexion à une connexion RemoteApp et Desktop. Nous avons corrigé un problème qui aurait pu affecter FindWindow() ou FindWindowEx(). Ils ont peut-être renvoyé la mauvaise poignée de fenêtre. Nous avons résolu un problème qui affectait les fichiers image que vous avez trouvés en utilisant la recherche dans la barre des tâches. Ce problème vous a empêché d’ouvrir ces images.



Si vous avez rejoint le canal bêta sur le programme Insider Preview et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la version de prévisualisation bêta. Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

