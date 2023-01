La nouvelle bouilloire Xiaomi peut chauffer de l’eau à volonté en moins de 3 secondes

Le distributeur d’eau chaude instantanée MIJIA a été lancé en Chine à un prix de moins de 35 euros pour changer.

Le distributeur d’eau chaude Xiaomi MIJIA a un design en ligne avec le reste des produits de la marque

Xiaomi a ajouté un autre produit nouveau et utile à son catalogue que vous ne pourrez probablement pas acheter non plus (du moins officiellement). C’est un distributeur d’eau chaude instantanée, capable de chauffer de l’eau en moins de trois secondes.

Bien que le meilleur de tous, comme d’habitude, c’est son prix. En Chine, où le produit a été lancé sous le nom de MIJIA Instant Hot Water Dispenser, il en coûte moins de 35 euros pour le changer.

Chauffe l’eau en trois secondes et a une capacité de 2,5 litres

Xiaomi a équipé son nouvel appareil pour la maison d’un système de double chauffage à base de quartz, qui permet à la température du liquide d’augmenter presque instantanément. En effet, après avoir sélectionné la température souhaitée grâce à son écran tactile situé en haut, il peut atteindre cette température en moins de trois secondes.

Il a une puissance maximale de 2,2 kW et son réservoir peut contenir jusqu’à 2,5 litres d’eau. De plus, il comprend plusieurs modes de température prédéfinis différents qui peuvent être sélectionnés à l’aide de l’écran tactile, ou régler la température en l’augmentant ou en la réduisant par paliers de 1 degré Celsius.

Pour le moment, le distributeur d’eau chaude instantanée MIJIA ne sera vendu qu’en Chine sous la marque MIJIA et sera disponible à partir du même jour, le 5 janvier, via la boutique en ligne officielle de la marque et d’autres distributeurs, tels que JD.com ou YouPin . . Il est au prix de 249 yuans, soit environ 34 euros selon le taux de change actuel.

Bien qu’il ne soit probablement pas commercialisé sur le marché mondial, il est très probable que tôt ou tard, il sera possible d’acheter ce produit via de grands magasins d’importation tels qu’AliExpress. En effet, dans ce type de magasin il est déjà possible de trouver les générations précédentes de cet appareil à des prix variant entre 60 et 170 euros.

