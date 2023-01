Le meilleur émulateur PS2 pour Android est orphelin : son créateur quitte le projet pour harcèlement

L’émulateur AetherSX2 est l’un des meilleurs pour jouer à des jeux PS2 sur Android. Malheureusement, son seul développeur a quitté le projet.

Certains des jeux PlayStation 2 jouables sur mobile grâce à l’émulateur AetherSX2

Lorsque nous en avons parlé il y a quelques semaines, nous l’avons considéré comme le meilleur émulateur PlayStation 2 pour Android pour sa facilité d’utilisation, sa polyvalence et son support actif et constant. Cependant, les choses ont changé, et beaucoup, depuis lors, et les jours d’AetherSX2 sont peut-être comptés.

Et c’est que son créateur a publié un avis sur le site officiel de l’émulateur, où il annonce qu’il a décidé **de cesser le développement du projet, en raison du harcèlement dont il a fait l’objet ces dernières semaines, notamment des menaces de mort.

L’unique développeur d’AetherSX2 quitte le projet : l’application continuera à fonctionner pour l’instant

La déclaration commence par informer qu’en raison d’imitations incessantes, de plaintes, de poursuites et de menaces de mort, il a été décidé d’arrêter indéfiniment le développement d’AetherSX2.

Malgré cela, il sera toujours possible de télécharger l’application, et son fonctionnement ne sera pas affecté à court ou moyen terme.

Bien qu’il ne précise pas d’où viennent les menaces auxquelles il fait référence, il déclare que puisque AetherSX2 n’était guère plus qu’un passe-temps pour le développeur et n’a obtenu aucun type de bénéfice économique, « cela n’a pas de sens de continuer à travailler » sur le projet.

Il alerte également sur les applications suspectes non fiables qui se font passer pour AetherSX2, et que les utilisateurs doivent éviter de télécharger sur leurs appareils. Les seules applications fiables sont disponibles sur le référentiel de fichiers officiel AetherSX2 APK. Il est également possible de télécharger la dernière version disponible de l’application via le Google Play Store.

Étant donné que le développement d’AetherSX2 ne se poursuivra pas, du moins pour le moment, il est probable qu’au fil des mois, d’autres développeurs décideront de reprendre le travail et de continuer là où le créateur de cet émulateur populaire s’est arrêté. En attendant, il va falloir profiter d’AetherSX2 tant que c’est encore possible.

Télécharger sur Google Play | ÉtherSX2