Samsung promet des smartphones avec des écrans jusqu’à 2000 nits de luminosité avec sa nouvelle technologie OLED

Les futurs smartphones Samsung auront des écrans bien plus lumineux grâce à cette technologie.

Un prototype de smartphone Samsung avec un écran OLED UDR, capable d’atteindre 2000 nits de luminosité maximale

Des téléviseurs ultra-lumineux, des moniteurs 5K, des fours intelligents avec caméras, des smartphones bon marché et maintenant aussi des écrans pour les smartphones du futur. Samsung profite du CES 2023 qui se déroule à Las Vegas pour montrer au monde les nouvelles technologies et avancées développées par ses différentes divisions, et plus précisément, Samsung Display a annoncé aujourd’hui sa nouvelle technologie OLED, nommée UDR 2000, et tous les avantages que apportera au monde des smartphones.

Il s’agit de la première technologie basée sur OLED développée par Samsung capable d’atteindre 2000 nits de luminosité avec la certification Ultra Dynamic Range (UDR), tout en offrant la meilleure qualité d’image même dans des environnements très éclairés, tels que la lumière directe du soleil à faible incidence.

Les écrans UDR arriveront sur les smartphones Samsung

La technologie annoncée par Samsung Display lors du CES se décline en deux variantes différentes, avec 1 500 nits et 2 000 nits de luminosité maximale. Dans les deux cas, les panneaux arrivent avec la certification UDR qui représente « l’excellence » en termes de luminosité.

« Comme la marque UDR indique l’excellence de la luminosité d’un panneau, l’écran OLED de Samsung Display acheté par cette marque démontre qu’il a été vérifié par une société de vérification de renommée mondiale pour ses capacités de luminosité ultra-élevée, jusqu’à 1 500 ou 2 000 nits. , respectivement. »

Samsung met en évidence les différentes capacités de ces types de panneaux, non seulement en termes d’atteinte des niveaux de luminosité susmentionnés, mais également de leur capacité à maintenir ces niveaux d’éclairage élevés pour offrir une meilleure expérience visuelle. En ce sens, ils précisent également que l’efficacité de la matière organique utilisée pour l’élaboration de ces panneaux a été maintenue, afin que cette plus grande luminosité ne devrait pas avoir trop d’impact sur la consommation d’énergie.

On ne sait pas quels seront les premiers modèles de smartphones à utiliser la technologie OLED certifiée UDR de Samsung, bien que tout semble indiquer que la série Galaxy S23 pourrait bénéficier de ses avancées.