Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2023 maintenant disponibles

Samsung a déjà publié la mise à jour Android de janvier 2023 pour une bonne poignée de ses appareils.

Certains des derniers smartphones de Samsung ont déjà reçu la dernière version du correctif de sécurité Android

La mise à jour de sécurité Android de janvier 2023 a été publiée par Google dans l’après-midi du premier mardi du mois, et la veille, Samsung avait déjà commencé à mettre à jour certains des smartphones qui composent son catalogue.

Au fil des jours, de plus en plus d’appareils de la firme sud-coréenne ont reçu la version la plus récente du correctif de sécurité Android, et aujourd’hui, ses propriétaires peuvent déjà profiter des dernières améliorations de performances et éviter les vulnérabilités présentes dans les versions précédentes du système d’exploitation.

Ces smartphones Samsung ont déjà reçu le dernier correctif de sécurité

Actuellement, huit modèles d’appareils Samsung peuvent être mis à jour avec la dernière version du correctif de sécurité Android. Nous avons trouvé des modèles des séries Galaxy S, Note, Z et A, et certains modèles sont sortis il y a près de quatre ans. La liste complète est disponible ci-dessous :

SamsungGalaxy Note10

SamsungGalaxy Note10+

Galaxy S21

Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

SamsungGalaxy A73

Galaxy A10

Samsung Galaxy Z Flip

De nombreux smartphones de la firme doivent encore être mis à jour, y compris les modèles les plus récents des familles Galaxy S, A et Z. Il faut donc s’attendre à ce que la société continue de publier des mises à jour au fil des jours, jusqu’à ce que il a couvert tous les modèles compatibles avec la mise à jour.

Ceux qui possèdent l’un des appareils pris en charge peuvent mettre à jour leur téléphone vers la dernière version en vérifiant simplement s’il existe une mise à jour disponible à télécharger via les paramètres système. Si disponible, le package avec la nouvelle version commencera à se télécharger automatiquement.