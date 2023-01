6 applications méconnues recommandées par le plus grand forum Android au monde

Le plus grand forum Android sur internet dévoile quelques applications méconnues mais surtout utiles.

Vous cherchez de nouvelles applications ? Ne manquez pas cette sélection d’applications méconnues mais très utiles

Avec plus de 2,4 millions de membres, le subreddit /r/Android est aujourd’hui le plus grand forum sur le système d’exploitation de Google au monde. Il rassemble des passionnés d’Android du monde entier, et il est souvent possible d’y trouver de belles découvertes sous forme d’applications, de jeux, d’astuces ou d’outils.

Récemment, plusieurs des participants à ce forum ont choisi certaines de leurs applications Android les plus utiles mais peu connues. Et nous avons voulu sélectionner les meilleurs.

Prévenez-moi

Notify Me est une application de rappel qui vous aide à savoir ce que vous devez faire à tout moment. L’application vous permet de créer des rappels qui apparaîtront sous forme de notifications jusqu’à ce qu’ils soient supprimés manuellement. Les rappels sont personnalisables et il est extrêmement facile à utiliser. De plus, il est téléchargeable gratuitement et ne contient pas de publicités.

Télécharger sur Google Play | Prévenez-moi

DNS66

Bien qu’il ne soit pas disponible sur Google Play, DNS66 fait partie des outils recommandés par les membres du forum Android sur Reddit pour son utilité et sa facilité d’utilisation.

Permet le blocage des noms d’hôtes via DNS. pour bloquer la publicité ou améliorer la confidentialité lors de la navigation sur Internet. C’est une application entièrement gratuite et open source.

Télécharger sur F-Droid | DNS66

Synchronisation

Si vous quittez les services de synchronisation cloud des grandes entreprises, SyncThing vous donne la possibilité de synchroniser vos données de manière sécurisée et décentralisée.

Il s’agit d’un outil gratuit et open source, qui garantit l’intégrité des données et donne à l’utilisateur un contrôle total sur celles-ci.

Télécharger sur Google Play | Synchronisation

Gardien de la recette

Plusieurs des membres du plus grand forum sur Android s’accordent à dire que Recipe Keeper est le meilleur outil qui existe pour sauvegarder et organiser les recettes de cuisine trouvées sur Internet.

L’application vous permet de collecter des recettes de différents sites Web ou documents, de les classer et de les partager facilement grâce à une interface simple et intuitive.

Télécharger sur Google Play | Gardien de la recette

Tutanota

Malgré l’accumulation de près d’un demi-million de téléchargements sur Google Play, Tutanota n’est pas, de loin, une application aussi connue qu’Outlook ou Gmail. Et pourtant, c’est l’un des meilleurs clients de messagerie du marché, avec un cryptage natif des données, des notifications push instantanées, la prise en charge des protocoles TLS, et bien plus encore.

Il s’agit d’une plate-forme open source qui vous permet de créer votre propre adresse e-mail et fournit 1 Go de stockage totalement gratuit.

Télécharger sur Google Play | Tutanota

Galerie ordinaire

De plus en plus de fabricants de smartphones décident de ne pas inclure d’applications de galerie sur leurs téléphones et optent plutôt pour Google Photos comme application pour gérer les images et les vidéos. Cependant, tous les utilisateurs ne préfèrent pas cette option.

Pour cette raison, les utilisateurs du forum /r/Android ont choisi Simple Gallery comme meilleure application de galerie alternative, en raison de sa simplicité, de ses options de configuration et du fait qu’elle est gratuite et open source.

Télécharger sur Google Play | Galerie ordinaire