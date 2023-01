6 applications Android très utiles que vous devez essayer : gratuites, open source et non sur Google Play

Vous n’avez pas besoin de Google Play pour trouver des applications utiles. Ces options sont gratuites, open source et disponibles dans d’autres magasins.

Nous sélectionnons certaines des applications les plus utiles pour Android que vous pouvez télécharger en dehors de Google Play

À plus d’une occasion, nous avons sélectionné d’excellentes applications qui ne sont pas disponibles sur Google Play par décision de leurs développeurs, ou parce qu’elles contournent certaines des restrictions imposées par Google dans sa boutique. Et c’est que, fréquemment, nous trouvons des outils fantastiques dans les magasins alternatifs au Play Store, qui méritent sans aucun doute la reconnaissance du public.

A cette occasion, nous avons une nouvelle fois exploré les catalogues de certains de ces magasins alternatifs pour vous proposer six superbes applications Android gratuites, open source et très utiles, dont le téléchargement ne dépend pas de Google Play.

Meilleures applications et jeux pour Android de 2023

Comme toujours, avant de se pencher sur les applications, il faut rappeler que F-Droid est une boutique d’applications alternative totalement sécurisée à Google Play, dont le catalogue est composé d’applications gratuites et open source. Certains d’entre eux sont exclusifs à ce magasin, et d’autres peuvent également être téléchargés à partir de l’App Store officiel de Google.

abri

Shelter est un outil utile qui vous permet de créer des espaces virtuels indépendants dans votre mobile, de cloner des applications ou de les installer dans un profil de travail, de les isoler et d’empêcher d’autres applications d’accéder à leurs données.

Il offre également d’autres options, telles que « geler » les applications pour les empêcher de s’exécuter en arrière-plan lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Bien que l’application soit disponible sur Google Play, il est uniquement possible de télécharger la dernière version via F-Droid.

Télécharger sur F-Droid | abri

Gestionnaire d’application

Un outil essentiel pour les utilisateurs Android les plus avancés. App Manager est un outil qui affiche les activités, les services, les autorisations, les signatures, les bibliothèques et bien plus encore des applications installées sur l’appareil.

De plus, il offre d’autres options supplémentaires telles que la possibilité d’exécuter des activités spécifiques ou de créer des raccourcis, de bloquer des services pour éviter une consommation d’énergie excessive en arrière-plan, et bien plus encore.

Il comprend des tonnes de fonctionnalités différentes, certaines accessibles à tous et d’autres qui ne fonctionneront que sur les appareils rootés.

Télécharger sur F-Droid | Gestionnaire d’application

transport

Transportr est probablement la meilleure application gratuite pour consulter les horaires et les itinéraires des transports en commun.

L’application a une conception très soignée et intuitive et vous permet de créer automatiquement des itinéraires de voyage, de vérifier les départs à venir ou les itinéraires préférés, etc. Il est gratuit et open source, et n’inclut pas de publicité ou de traceurs d’aucune sorte.

Télécharger sur F-Droid | transport

Hypatie

Plus d’une fois, nous avons parlé de la nécessité ou non d’installer un antivirus sur un mobile Android. Le problème avec la plupart des logiciels de ce type est qu’ils sont trop intrusifs et, à de nombreuses reprises, soustraient plus qu’ils n’ajoutent.

C’est pourquoi nous avons tant aimé Hypatia, un analyseur de logiciels malveillants qui fonctionne en arrière-plan avec très peu de mémoire ou de consommation de batterie, et qui analyse les fichiers téléchargés dans la mémoire du mobile à la recherche de menaces. L’application vous permet de choisir les dossiers de stockage à analyser fréquemment et fonctionne extrêmement rapidement (elle peut analyser de petits fichiers en seulement 20 millisecondes et des fichiers plus volumineux en un peu plus d’une seconde).

Télécharger sur F-Droid | Hypatie

Sushi

Si vous recherchez une bonne application gratuite pour suivre vos dépenses, qui a également une conception soignée et qui respecte votre vie privée, vous devriez essayer Sushi.

Il vous permet de gérer votre argent avec différents comptes, en pouvant enregistrer des achats, des dépenses, des transferts ou des revenus. De plus, l’application propose des graphiques utiles pour que vous puissiez visualiser l’évolution de vos actifs.

Télécharger sur F-Droid | Sushi

Birdie

Birdy est l’application parfaite pour les personnes qui ne sont pas particulièrement douées pour se souvenir des anniversaires de leur famille et de leurs amis. Au lieu d’écrire les dates sur un calendrier, Birday nous permet de garder une trace des anniversaires de toutes les personnes qui nous sont chères, avec une interface soignée et intuitive sous la forme d’une chronologie.

C’est une application extrêmement légère, ne pesant que quelques Mo. Malgré cela, il dispose d’une infinité de fonctions utiles comme l’option d’importer les anniversaires depuis la liste de contacts, la possibilité de personnaliser les notifications, une barre de recherche pour retrouver rapidement les anniversaires, un widget pour l’écran d’accueil ou encore un tableau de bord de statistiques sur anniversaires enregistrés.

Télécharger sur F-Droid | Birdie