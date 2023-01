Tout savoir sur le nouveau Samsung Galaxy A54 5G, prochain gros best-seller de la firme

On passe en revue tout ce que l’on sait à ce jour sur le Samsung Galaxy A54, le mobile appelé à être le grand succès du milieu de gamme de Samsung en 2023.

Un nouveau design et de meilleures spécifications que jamais : le Galaxy A54 promet de mettre à niveau la série Galaxy A en 2023

Tous les regards sont peut-être tournés vers la série Galaxy S23, mais la réalité est qu’il existe un autre smartphone de la société qui promet de surpasser la famille de produits phares de Samsung en termes de popularité.

Il s’agit bien sûr du Samsung Galaxy A54. La nouvelle génération du mobile milieu de gamme le plus populaire de Samsung sera bientôt présentée, et aujourd’hui nous avons déjà reçu un grand nombre d’indices et de détails à son sujet, grâce à diverses fuites qui sont apparues au fil des mois.

Conception du Samsung Galaxy A54

Comme nous l’avons appris récemment, le Galaxy A54 ressemblera beaucoup au Galaxy S23. La marque sud-coréenne a décidé de renouveler l’esthétique de son nouveau smartphone destiné au segment intermédiaire, avec des changements qui vont de la suppression du module caméra surélevé au profit de trois caméras indépendantes situées à l’arrière, à une réduction des marges qui entourent l’écran et les coins plus arrondis.

On sait aussi que le Galaxy A54 aura des dimensions quasiment identiques à l’actuel Galaxy A53 5G, et qu’il sera disponible en quatre coloris différents : noir, blanc, violet et vert anis.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A54

Les indices reçus récemment nous ont également aidés à nous faire une idée des spécifications techniques du Galaxy A54 5G, mené par un processeur Samsung Exynos 1380 à huit cœurs, dont quatre hautes performances et quatre axés sur les économies d’énergie.

Si cela se réalisait, l’utilisation de ce processeur indiquerait une nette avancée par rapport au modèle de l’année dernière, basé sur la plate-forme Exynos 1280. En ce sens, il est également prévu que la puce soit épaulée par 6 ou 8 Go de mémoire RAM. et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Il a également été révélé que l’appareil comportera un écran Full HD + AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et que sa batterie conservera les mêmes 5 000 mAh, y compris une charge rapide de 25 W.

One UI 5 sera la version logicielle qui donnera vie à l’appareil, basée, bien sûr, sur Android 13.

D’autres caractéristiques connues sont l’inclusion de la résistance à l’eau et à la poussière sous un niveau de certification IP67 et un système de caméra dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), ainsi qu’une caméra secondaire de 12 mégapixels avec un objectif ultra. grand angle, et un troisième appareil photo de 5 mégapixels.

Quelles différences y aura-t-il entre le Galaxy A53 et le Galaxy A54 ?

En plus des innovations de conception, le Galaxy A54 comportera un processeur plus puissant, un appareil photo de moins que le Galaxy A53 et un capteur principal de 50 mégapixels, au lieu de 64 mégapixels.

Prix ​​Samsung Galaxy A54 : combien cela coûtera-t-il ?

Le prix du Samsung Galaxy A54 5G fait partie des inconnues encore à dévoiler sur le nouveau smartphone de la firme sud-coréenne. Cependant, nous pouvons en déduire combien l’appareil pourrait coûter en tenant compte de l’histoire de la marque.

Compte tenu du fait que le Galaxy A52 5G a coûté 429 euros en France et que le Galaxy A53 5G a augmenté ce chiffre à 449 euros, il faut s’attendre à ce que, compte tenu de l’augmentation des coûts de production, le Galaxy A54 5G soit encore plus cher que leurs prédécesseurs.

Il est possible que l’appareil ait un prix d’environ 459 euros en France, correspondant ainsi au prix de ce qui, au moins pendant quelques mois, sera l’un de ses grands rivaux : le Google Pixel 6a.

Date de sortie du Samsung Galaxy A54

Pour le moment, Samsung n’a pas confirmé quand il présentera ses nouveaux mobiles milieu de gamme. La génération précédente a été annoncée au monde en mars 2022, nous supposons donc que la date de présentation du Galaxy A54 aura lieu entre les mois de février et avril de ce 2023.