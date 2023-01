Nouveau Galaxy A14 5G : Samsung ouvre 2023 avec l’un des Galaxy A les moins chers à ce jour

Le nouveau de Samsung est prêt à percer le marché du milieu de gamme abordable : c’est le Galaxy A14 5G.

Le Galaxy A14 5G est le mobile le moins cher de la série Galaxy A de 2023 à ce jour

Les nouvelles de Samsung au CES 2023 vont au-delà des téléviseurs intelligents, des moniteurs et des fours. L’entreprise a profité de sa présence au salon technologique qui s’est tenu à Las Vegas pour présenter également un nouveau membre de sa série de smartphones Samsung Galaxy A : le Galaxy A14 5G.

C’est un smartphone orienté vers l’entrée de gamme, mais qui malgré cela intègre des fonctionnalités typiques de modèles plus chers, comme un écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement élevé, ou le fait d’avoir un minimum de quatre ans de mises à jour garanties. .

Samsung Galaxy A14, toutes les infos

Le Galaxy A présente les nouvelles lignes de design que nous verrons dans toute la série Galaxy A cette année, dans lesquelles il opte pour un panneau arrière plat avec trois caméras indépendantes qui dépassent légèrement de l’arrière de l’appareil. Dans ce cas, en plus, nous sommes face à un appareil qui se décline en deux couleurs jamais vues auparavant dans le catalogue de la marque : marron et vert citron, en plus du noir classique.

Il équipe un écran LCD de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. À l’intérieur, nous trouvons un processeur MediaTek Dimensity 700 avec prise en charge de la connectivité 5G, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 15 W, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible par microSD jusqu’à 1 To.

D’autres fonctionnalités intéressantes sont l’inclusion d’Android 13 dès le jour de sa sortie, en plus de la promesse de Samsung d’offrir au moins deux mises à jour majeures du système d’exploitation et un minimum de quatre ans de mises à jour de sécurité.

Son système multimédia est dirigé par une triple caméra arrière de 50 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale a une résolution de 13 mégapixels et nous trouvons un port casque de 3,5 millimètres.

Prix ​​du Samsung Galaxy A14 5G et quand il peut être acheté

Samsung lancera le Galaxy A14 5G par étapes sur différents marchés mondiaux. Aux États-Unis, il peut être acheté à partir d’aujourd’hui au prix de 199,99 $.

L’appareil arrivera également officiellement en France au cours des prochains mois, bien que son prix dans notre pays n’ait pas été révélé pour l’instant.