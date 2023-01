Nouveau Citizen CZ Smart : design classique, WearOS et plus de 24 heures d’autonomie

Citizen a lancé sa nouvelle smartwatch basée sur le système d’exploitation WearOS de Google au CES 2023.

La nouvelle smartwatch WearOS de Citizen est disponible dans plusieurs styles différents

La célèbre entreprise japonaise spécialisée dans la création de montres, Citizen, a profité du CES 2023 qui se déroule à Las Vegas pour annoncer la nouvelle génération de sa smartwatch basée sur la plateforme WearOS de Google.

Il s’agit du deuxième opus de cette famille de montres intelligentes, qui introduit des changements importants par rapport à l’édition précédente, comme la possibilité de choisir entre deux tailles différentes : 41 et 44 millimètres, éliminant ainsi la seule version de 46 millimètres dans celle qui est venu le modèle précédent.

Pour le reste, il s’agit d’une smartwatch WearOS avec des fonctionnalités standards, parmi lesquelles on retrouve un processeur Qualcomm, 1 Go de RAM et une batterie pour « plus de 24 heures », selon la marque.

Citizen CZ Smart, toutes les informations

Comme je l’indiquais au début de l’article, le Citizen CZ Smart est disponible en deux versions différentes, 41 et 44 millimètres de diamètre. Les deux modèles ont un design classique, un boîtier en acier inoxydable et un bracelet interchangeable de 22 millimètres.

Ils disposent d’un écran AMOLED de 1,28 pouces avec une résolution de 326 pixels par pouce, d’un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ avec un coprocesseur dédié à économie d’énergie, de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage.

Le système d’exploitation est WearOS dans sa version 3, l’avant-dernière version du système d’exploitation de Google (la Pixel Watch a la version la plus récente, Wear OS 3.5). Elle intègre une batterie qui devrait offrir plus d’une journée d’autonomie, et grâce à son système de charge rapide, il est possible de recharger complètement la montre en seulement 40 minutes.

Entre autres fonctions, il faut souligner l’inclusion d’une puce NFC pour les paiements mobiles, GPS, Wi-Fi, microphone et haut-parleur pour les appels, et moteur de vibration pour les alertes de notification.

De même, Citizen a développé l’application « CZ Smart YouQ », capable d’anticiper la fatigue ou la vigilance de la personne qui porte la montre grâce à la combinaison de différents capteurs et à l’utilisation de réseaux de neurones développés dans IBM Watson Studio. Grâce à cette fonction, la montre peut suggérer des activités à l’utilisateur pour atténuer les effets de la fatigue ou l’aider à développer de meilleures habitudes.

En ce qui concerne les autres fonctions de santé et de sport, la montre comprend un capteur de fréquence cardiaque avec prise en charge de la mesure SpO2, de la détection automatique d’activité ou d’un moniteur de sommeil.

Prix ​​du Citizen CZ Smart et quand il peut être acheté

Il sera possible d’acheter la nouvelle smartwatch Citizen à partir de mars. Son lancement sur le marché aura lieu d’abord aux États-Unis, puis il devrait atteindre d’autres marchés.

Le prix de chaque variante varie de 350 $ à 435 $ pour le modèle classique de 41 millimètres et de 375 $ à 435 $ pour la version sportive.