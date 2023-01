Contrôlez votre mobile Android ou iPhone depuis votre PC avec Unison, la nouvelle application gratuite d’Intel

Intel Unison vous permet de contrôler votre mobile depuis votre PC : vous pouvez répondre aux appels, envoyer des messages ou consulter les notifications.

Unison est le nouvel outil d’Intel qui vous permet de contrôler votre appareil Android depuis un PC Windows

Intel a enfin officialisé le lancement de son outil alternatif à « Mobile Link », l’application Microsoft qui permet de contrôler son smartphone depuis son PC. Son nom est Unison, et il a été développé en profitant de la technologie de la startup israélienne Screenovate, récemment acquise par Intel.

Unison va cependant plus loin que l’outil de Microsoft. Et c’est qu’avec lui, il est possible de contrôler à la fois les appareils Android et iPhone à partir d’un PC Windows. Nous allons vous expliquer comment vous pouvez le faire.

Vous pouvez donc utiliser Intel Unison pour contrôler votre mobile depuis le PC

En tant que « Mobile Link », Unison inclut certaines des fonctionnalités typiques que vous attendez d’un outil de ce type : il vous permet de passer des appels, de vérifier les notifications, de répondre aux messages ou de transférer des fichiers.

Pour utiliser Unison, il est nécessaire de répondre à une série d’exigences. Tout d’abord, Intel a assuré qu’il serait disponible en premier dans certains ordinateurs de marques comme Acer, HP et Lenovo avec des processeurs Intel Evo de douzième génération. Cependant, lors de nos tests, nous avons pu exécuter l’application sans problème sur plusieurs ordinateurs d’autres marques, tous mis à jour vers Windows 11, oui.

Le processus de configuration de l’application est simple. Une fois que vous avez téléchargé l’outil sur votre PC et sur votre mobile, vous devrez ouvrir les deux et accepter les demandes d’autorisation qui apparaîtront. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à scanner le QR code qui s’affichera sur l’écran de votre PC avec votre téléphone portable, et attendre que la connexion s’effectue.

Avec le mobile déjà connecté, vous pourrez effectuer les différentes opérations que propose Unison. Il est possible de vérifier le niveau de la batterie, de transférer des fichiers, de consulter l’historique des appels et des messages ou d’écrire de nouveaux messages, et même de vérifier les images et les vidéos enregistrées dans la galerie mobile.

Le fonctionnement de l’application est simple, mais efficace, et pas très différent de ce que l’on peut expérimenter avec « Phone Link » de Microsoft. Le gros avantage ici est la compatibilité avec iOS.

Vous pouvez télécharger la version PC d’Unison via le Microsoft Store et les versions mobiles depuis Google Play sur Android et l’App Store sur iPhone.