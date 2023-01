OnePlus Buds Pro 2 : les meilleurs écouteurs de OnePlus sont mis à jour avec un son réglé par Dynaudio

La deuxième génération de OnePlus Buds Pro est là, et ce sont toutes ses fonctionnalités.

Ce nouvel opus de la série OnePlus Buds Pro est disponible dans les couleurs verte et noire

En plus de son nouveau smartphone phare, le OnePlus 11, la firme chinoise a profité de son événement organisé en Chine ce 4 janvier pour annoncer au monde la deuxième génération de ses meilleurs écouteurs entièrement sans fil, les OnePlus Buds Pro.

Ce nouvel opus, baptisé OnePlus Buds Pro 2, apporte des améliorations intéressantes par rapport au modèle original, notamment un profil sonore peaufiné par la prestigieuse firme danoise spécialisée dans la création d’enceintes, Dynaudio.

OnePlus Buds Pro 2, toutes les infos

Les Buds Pro 2 conservent une esthétique quasi identique à celle de la génération précédente, avec un boîtier de recharge de taille compacte au fini mat, qui se décline en deux coloris : vert et noir. Il pèse 47,3 grammes et possède la certification IPX4 qui garantit une certaine résistance à l’eau et à la sueur.

Chaque casque pèse 4,9 grammes et est fabriqué en plastique, avec une finition bicolore et un écran tactile situé à l’arrière. Dans ce cas, la résistance devient adossée à une certification IP54.

Son système audio a été amélioré grâce à un haut-parleur de 11 millimètres axé sur les basses fréquences et un haut-parleur de 6 millimètres pour élargir la gamme de sons et offrir une clarté supplémentaire. De même, un système de double pilote coaxial a été inclus pour mieux gérer les hautes et basses fréquences.

Cette technologie à double pilote a été nommée MelodyBoost Dual Drivers et a été créée en collaboration avec Dynaudio.

Tout cela est accompagné d’un profil sonore développé par Dynaudio, avec quatre préréglages d’égalisation inclus, tous réglés par la société danoise.

Bien sûr, le système adaptatif de suppression active du bruit ne manque pas, capable de supprimer les sons externes jusqu’à 48 dB.

Son autonomie peut atteindre 39 heures en ajoutant la batterie du boîtier et les écouteurs eux-mêmes.

Prix ​​des OnePlus Buds Pro 2 et quand ils peuvent être achetés

Les OnePlus Buds Pro 2 sont désormais disponibles en Chine, au prix officiel de 899 yuans, soit environ 122 euros à changer.

Son lancement sur le marché mondial est prévu le 7 février, lors de l’événement « Cloud 11 » où l’entreprise en profitera également pour lancer la version mondiale de son nouveau OnePlus 11.