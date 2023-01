Nouveau OnePlus 11 : plus de puissance, appareil photo Hasselblad et design renouvelé dans le nouveau fleuron chinois

Le OnePlus 11 a été présenté en Chine, où il sera mis en vente avant de faire le saut sur le marché mondial.

OnePlus lance un nouveau design et processeur avec son OnePlus 11, le mobile le plus puissant de la marque à ce jour

Comme prévu, OnePlus a présenté son nouveau OnePlus 11. C’est son premier gros pari pour le segment haut de gamme en cette année 2023 qui vient de débuter, et qui prend le relais du précédent OnePlus 10 Pro pour devenir le nouvel appareil de référence de l’entreprise. .

Le OnePlus 11 a été présenté en Chine, le pays d’origine de la marque, où il sera d’abord mis en vente, avant de faire le saut dans le reste des régions du monde à un moment donné en février prochain.

OnePlus 11, toutes les infos

OnePlus 11 Caractéristiques Dimensions 163,1 x 74,1 x 8,53 mm

205 grammes Filtrer 6,7 pouces AMOLED E4 LTPO 3.0

Résolution Quad HD+ (3216 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement variable 1-120 Hz

Luminosité jusqu’à 1300 nits

Verre Gorilla Glass 7 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 RAM 12/16 Go LPDDR5X Système opératif ColorOS 13 basé sur Android 13 Espace de rangement 256/512 Go UFS 4.0 appareils photo arrière:

Sony IMX890 50 Mpx principal, f/1.8, FOV 84º, OIS, PDAF, objectif 6P

Sony IMX581 48 Mpx ultra grand angle, f/2.2, FOV 115º, mode macro

Téléobjectif Sony IMX709 32 Mpx avec zoom optique 2x, f/2.0, OIS, autofocus

Frontale :

16 Mpx, f/2.4, champ de vision 84º Tambours 5000mAh

Charge rapide 100W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB 2.0 Type-C

double haut-parleur stéréo

Dolby Atmos

audio spatialisé

Moteur de vibration bionique

Double nano SIM connectivité 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

nfc

OnePlus a adopté une approche quelque peu différente du modèle de l’année dernière lors de la conception de son nouveau téléphone phare. Le OnePlus 11 ressemble à une fusion entre le OnePlus 10 Pro et le OnePlus 10T en termes d’esthétique, sa principale nouveauté étant l’utilisation d’un module caméra circulaire logé à l’arrière.

Ce module abrite un appareil photo Sony IMX890 de 50 mégapixels faisant office de capteur principal, soutenu par un système de stabilisation optique de l’image. On retrouve également un capteur Sony IMX581 de 48 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle, et un téléobjectif de 32 mégapixels à deux grossissements optiques, qui utilise un capteur Sony IMX709.

Le sceau de la prestigieuse firme Hasselblad ne manque pas, qui a collaboré au développement du système de caméra en affinant le logiciel chargé de traiter les photographies, comme nous l’avons déjà vu dans les modèles précédents de la société, et dans certains des derniers terminaux d’OPPO.

Le corps de l’appareil est en verre et en aluminium, avec un dos brillant disponible en deux finitions : vert et noir. Le terminal est certifié IP54 et pèse 205 grammes.

Son écran mesure 6,7 pouces de diagonale, avec une résolution Quad HD+, une profondeur de couleur de 10 bits et un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Le panneau peut atteindre un maximum de 1300 nits de luminosité et est de type AMOLED E4.

Il utilise le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 comme cerveau, associé à 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0 (l’option 128 Go disparaît). Il intègre une batterie d’une capacité de 5000 mAh, et sa charge rapide augmente la puissance jusqu’à 100 W.

Prix ​​​​OnePlus 11 et quand il peut être acheté

Comme prévu au départ, le OnePlus 11 sera disponible en Chine dans un premier temps.

Il sera disponible à l’achat dans trois configurations de stockage et de mémoire différentes, chacune à un prix différent :

OnePlus 11 12/256 Go : 3999 yuans, 548 euros à changer

OnePlus 11 16/256 Go : 4399 yuans, 602 euros

OnePlus 11 16/512 Go : 4899 yuans, 670 euros

On s’attend à ce que ces chiffres augmentent considérablement après le lancement du terminal en Europe et dans d’autres régions. Pour le moment, aucune autre information n’est connue concernant sa disponibilité mondiale.