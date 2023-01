Fossil lance ses nouvelles montres connectées hybrides avec un écran à encre électronique et une batterie jusqu’à deux semaines

Les nouvelles montres Fossil combinent un écran à encre électronique avec un design classique.

L’un des différents styles dans lesquels les nouvelles montres hybrides de Fossil sont disponibles

Les montres hybrides sont une excellente option pour tous ceux qui préfèrent le design des montres classiques, mais qui ne veulent pas renoncer aux capacités intelligentes des smartwatches. Malheureusement, peu de marques décident de miser sur ce type d’appareil.

Fossil est déjà une référence sur le segment des smartwatches de ce type, et profitant de sa présence au CES 2023 de Las Vegas, la société a présenté au monde la sixième génération de sa famille de smartwatches hybrides, dans son édition « Wellness » . « .

Cette édition combine un cadran de montre classique avec un écran à encre électronique haute résolution, ce qui vous permet de profiter de ses capacités de connexion et de suivi de l’activité physique et de la santé.

Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition, toutes les infos

Comme d’habitude avec les modèles de smartwatch Fossil, cette nouvelle génération est disponible dans plusieurs styles différents, tous avec des bracelets interchangeables en silicone ou en cuir de 20 mm et des boîtiers en acier inoxydable.

La montre est étanche et est capable de résister à une immersion jusqu’à une pression de 3 ATM. Son écran à encre électronique a une densité de 218 pixels par pouce et est rétro-éclairé, il est donc capable de montrer la progression des activités tout au long de la journée, ainsi que d’informer l’utilisateur de l’existence de notifications.

Fossil a également inclus la prise en charge de l’assistant virtuel Amazon Alexa, du contrôle de la musique, de l’application météo, de la gestion des alarmes, etc. Pour associer la smartwatch au téléphone et la configurer, il est nécessaire d’utiliser l’application Fossil Smartwatches.

L’entreprise affirme avoir amélioré l’efficacité de ses montres, si bien que leur autonomie peut désormais atteindre deux semaines. De plus, une charge rapide est incluse qui vous permet d’atteindre 80% avec seulement 60 minutes de charge.

En ce qui concerne les fonctions de santé et de sport, elles incluent un moniteur de fréquence cardiaque avec prise en charge de la mesure SpO2 et VO2 Max, la détection automatique d’activité et le GPS dépendant du smartphone. Sa connectivité est assurée par Bluetooth 5.0 et Wi-Fi, et il dispose également d’un moteur de vibration et d’un microphone.

La sixième génération de montres hybrides Fossil dans son édition « Wellness » sera disponible à partir du 5 janvier via la boutique en ligne officielle de la marque et d’autres canaux de distribution réguliers. Son prix sera de 229 dollars.