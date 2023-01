Samsung lance son premier moniteur PC avec résolution 5K et webcam intégrée

La nouveauté de Samsung vient concurrencer directement l’Apple Studio Display. C’est le nouveau gratuit

Le ViewFinity S9 est le nouveau moniteur pour professionnels de Samsung, avec une résolution 5K et capable de couvrir 99% du spectre de couleurs DCI-P3

Un concurrent direct vient d’émerger de l’Apple Studio Display. Il s’agit du nouveau moniteur pour professionnels de Samsung, le premier de la marque à passer à la résolution 5K, et qui offre également des fonctions qui ne sont pas présentes dans le modèle Cupertino, comme une webcam intégrée.

Le nouveau Samsung ViewFinity S9 arrive comme un nouveau pari de Samsung dans le domaine de l’imagerie pour les professionnels. Il apporte de grandes avancées par rapport au précédent ViewFinity S8, notamment un affichage à plus haute résolution et une précision des couleurs améliorée.

ViewFinity S9 : la résolution 5G fait ses débuts dans le catalogue Samsung avec son nouveau moniteur pour les professionnels

Samsung a équipé pour la première fois l’un de ses moniteurs d’un écran IPS de 27 pouces de diagonale avec une résolution 5K, 5120 pixels de large sur 2880 pixels de haut.

Le panneau a un revêtement antireflet avec une finition mate et a un corps en aluminium. Le panneau est capable de couvrir 99% du spectre de couleurs DCI-P3 et est compatible avec la norme HDR600.

Afin de faciliter le processus de calibrage du panneau, Samsung a inclus la connectivité avec le smartphone via l’application Samsung Smart Calibration. Avec lui, il est possible de modifier des aspects tels que la température de couleur, la balance des blancs, la valeur gamma ou la balance des couleurs RVB.

Son logiciel est basé sur Tizen TV OS, de sorte que le moniteur est capable de devenir un téléviseur intelligent de 27 pouces avec accès aux services et applications les plus populaires. De plus, sa webcam amovible 4K SlimFit permet des appels vidéo sans avoir besoin de matériel externe via des services tels que Google Meet.

Comme pour le reste des produits annoncés lors du CES 2023 à Las Vegas, Samsung n’a pas confirmé le prix de son nouvel écran pour les professionnels ! Il a cependant confirmé qu’il sera disponible tout au long des premiers mois de cette année.