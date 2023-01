Les nouveaux téléviseurs QD-OLED de Samsung peuvent atteindre une luminosité impressionnante de 2000 nits

Le CES 2023 nous laisse avec des produits impressionnants comme le nouveau téléviseur Samsung QD-OLED.

Samsung a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs QD-OLED lors du CES 2023

Le CES 2023 a commencé à Las Vegas, et certains des principaux fabricants ont déjà montré leurs principaux paris pour l’année en cours. Samsung a été l’un des premiers à montrer au monde certains de ses produits les plus avant-gardistes, notamment une nouvelle gamme de téléviseurs intelligents basés sur la technologie QD-OLED.

Samsung garantit que cette technologie est capable d’offrir la meilleure qualité d’image vue à ce jour lors de la visualisation du panneau sous n’importe quel angle. De même, de grandes améliorations sont introduites par rapport au modèle précédent basé sur cette technologie, le téléviseur Samsung S95B.

Jusqu’à 2000 nits de luminosité et de meilleurs angles de vision

Samsung a décidé de prendre note des suggestions et d’ajouter deux tailles supplémentaires à sa famille de téléviseurs QD-OLED. Ainsi, aux 55 et 65 pouces déjà typiques, il faut ajouter des versions 49 et 77 pouces.

Les nouveaux téléviseurs intègrent des panneaux QD-OLED avec la technologie OLED HyperEfficient EL appliquée à la couche du panneau responsable de l’émission de lumière bleue. Le système IntelliSense AI est également inclus. Tout cela permet de réduire jusqu’à 25% la consommation d’énergie du téléviseur par rapport à la version précédente.

L’efficacité de la source lumineuse est augmentée grâce au nouveau matériau HyperEfficient EL OLED appliqué sur la couche d’émission bleue du QD-OLED. En conséquence, la lumière RVB traversant la couche de conversion de couleur QD est beaucoup plus lumineuse et les couleurs beaucoup plus nettes.

L’une des améliorations les plus frappantes est liée à son niveau de luminosité maximal. Samsung a réussi à augmenter l’éclairage du panneau jusqu’à des pics de 2 000 nits, correspondant ainsi à la luminosité des téléviseurs Mini-LED et OLED de marques comme LG.

A tout cela, il faut ajouter le traitement en temps réel des informations obtenues à partir de chacun des pixels de l’écran, pour contrôler plus précisément l’éclairage et améliorer la qualité de l’image.

Son système d’exploitation est basé sur TizenOS, et intègre différents services Samsung tels que SmartThings, Samsung Health ou encore Bixby. Il ajoute également la prise en charge de Bixby, Alexa, AirPlay 2 ou HDR10 +.

Les nouveaux téléviseurs QD-OLED de Samsung ne sont pas encore sortis. La société n’a pas officiellement révélé ses prix, mais elle a confirmé qu’ils seront disponibles en Corée du Sud, en Europe et en Amérique du Nord dans les mois à venir.